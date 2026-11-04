El Club Julio F. Guione festeja su 51 aniversario con una cena show

El Club Julio F. Ghione, referente del deporte sobre silla de ruedas, festejará su 51º aniversario con una cena show. El evento tendrá lugar el viernes 20 de noviembre, a partir de las 21, en la sede de 64 Nº 1.536, entre 25 y 26. Actuarán en vivo Mónica Romano, Gabriel Ousset, Pedro Romano y Tony Caribe, sumado a un servicio de lunch y catering con bebida incluido. Las entradas anticipadas tienen un valor de $40.000. En la puerta saldrán $50.000. Reservas: WhatsApp al 221-501-0915.

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