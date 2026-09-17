El colapso de los caños de las cloacas preocupa en varios puntos de la Ciudad

Durante las últimas semanas, se sumaron reclamos por desbordes cloacales en diversos puntos del casco urbano y el centro de la Ciudad. El problema aparece asociado al hartazgo ante la falta de respuestas de ABSA por inconvenientes que afectan la calidad de vida y la higiene ambiental.

Entre las zonas con reclamos están Barrio Norte y La Loma, donde los desbordes generan olores nauseabundos. También salen de las bocas de tormenta. Uno de los planteos señala la situación en 45 número 1.107, entre 17 y 18. Mayra, vecina del lugar, relata que la vereda de su edificio se inundó por completo con efluentes cloacales. Según explicó, la administración del edificio envió a dos operarios para intentar solucionar el inconveniente, pero comprobaron que el problema viene de la red de ABSA. Pese a haber realizado varios llamados a la prestataria, los afectados aseguran que llevan alrededor de diez días sin ningún tipo de asistencia. A pocas cuadras, en 40 y 19, otro vecino reportó el colapso de una boca de tormenta. En el barrio denuncian que la acumulación de agua estancada y residuos en ese sector despide olores cloacales insoportables que invaden las viviendas linderas.

En el final de la semana pasada también colapsó la red en 2 y 33. Venían de un cuadro similar en 4 y 32. Allí tuvieron suerte: esta semana apareció una cuadrilla y se normalizó el servicio.