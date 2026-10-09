El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) presentó las propuestas de la Lista 1, Abogacía Federal, de cara a las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, previstas para el martes 20 de octubre.

El encuentro se realizó en el Salón de Actos del Colegio y reunió a más de 500 abogados y abogadas, autoridades de la institución e integrantes de la nómina. La actividad fue moderada por Ana Laura Ramos, directora del Área Académica del CALP.

La lista está encabezada por Fernando Levene, expresidente del Colegio e integrante de la actual gestión. Según indicaron desde la institución, una eventual elección de la nómina permitiría que el CALP tenga representación directa en el organismo nacional por el estamento de la abogacía.

La presidenta del Colegio, Marina Mongiardino, señaló que buscan trasladar al ámbito federal iniciativas desarrolladas en la institución para atender las necesidades de los profesionales.

Las propuestas para el fuero federal

Entre los principales planteos, Levene propuso crear un observatorio del ejercicio profesional en el fuero federal para relevar dificultades vinculadas con las demoras judiciales, los sistemas de gestión y las condiciones de atención.

También se planteó que la matrícula federal pueda tramitarse sin costo adicional al momento de inscribirse en el Colegio. La iniciativa fue presentada por Martín Ertola, presidente de la Comisión de Abogacía Joven y Novel y consejero directivo.

En materia de formación, la lista propuso organizar capacitaciones sobre el sistema acusatorio federal, crear una diplomatura en derecho procesal civil, comercial y penal federal para 2027 e incorporar una sección específica sobre el fuero federal en la Revista Jurídica del CALP.

Otra de las iniciativas contempla una consultoría presencial y virtual para responder consultas sobre trámites, plazos y procedimientos de la Justicia Federal. Además, se propuso gestionar una sala para profesionales en los tribunales federales de 8 y 50 y ampliar las capacitaciones en la sede del Colegio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La nómina también planteó impulsar mesas de trabajo con magistrados y funcionarios judiciales, programas de formación sobre honorarios profesionales y la elaboración de un código de ética para el fuero federal. Entre los ejes expuestos figuraron, además, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.

Durante la actividad, Silvina Perugino, subdirectora del Área Académica del CALP, anunció la propuesta de crear un Instituto de Derecho Federal y fortalecer las herramientas de asesoramiento y seguimiento del ejercicio profesional.

Los candidatos

Abogacía Federal reúne a 12 espacios de la unidad colegial del CALP, entre ellos Abogacía Activa, Abogar, Abogadas para la Igualdad, FAJUS, UAJ, Compromiso Profesional y Nueva Abogacía La Plata.

La lista lleva como candidatos titulares a Fernando Pablo Levene, acompañado por Juan Manuel Araoz Ortega como suplente; Sandra Silvina Paris, con Alejandra Marcela Lazzaro; Eduardo Daniel Awad, con Carlos Gustavo Ensinck; y Myriam Beatriz Londero, con Laura Ángela Martínez.

Las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación se realizarán el martes 20 de octubre.