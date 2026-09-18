El Colegio de la Abogacía de La Plata reconoció a más de 800 profesionales

El Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP) llevó adelante este viernes su Acto Académico 2026, una jornada en la que reconoció a 825 autoridades de las Áreas, Institutos, Comisiones, Observatorios, Secretarias y Consejos de Articulación Institucional, haciéndoles entrega de sus diplomas de designación en agradecimiento al compromiso, la participación y el trabajo que desarrollan cotidianamente en los distintos espacios de la institución.

El encuentro comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y las palabras de bienvenida de la presidenta del CALP, Marina Mongiardino. Luego tuvo lugar la presentación oficial de la primera edición de la Revista Jurídica del Colegio, a cargo de su director, Augusto Paulos.

La jornada continuó con las palabras de la coordinadora de Comisiones Asesoras del Consejo Directivo, María Cecilia Delgado. El cierre estuvo a cargo de la Directora del Área Académica, Dra. Ana Laura Ramos, quien destacó “la labor desarrollada durante el año 2026, con un promedio de 42 actividades semanales; 345 actividades académicas de las que participaron 7.628 colegas; 1.173 reuniones de Areas, Institutos, comisiones y observatorios; 12 diplomaturas en las que se inscribieron 5.750 abogados y abogadas". "Agradecemos el compromiso de quienes forman parte de los diferentes espacios académicos e institucionales”, agregó.

“Este reconocimiento pone en valor el compromiso 825 colegas que dedican su tiempo, conocimiento y experiencia a fortalecer el Colegio. Detrás de cada área, instituto, comisión y espacio de trabajo hay una construcción colectiva que nos permite seguir ampliando las propuestas académicas, profesionales e institucionales para toda la matrícula”, destacó Ramos.

En el marco del acto también se entregaron los primeros ejemplares de la Revista Jurídica a la Dra. Valeria Moreno, Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP y primera entrevistada; como también al Dr. Juan Casco Amione, Director del Instituto de Derecho Laboral del CALP y primer entrevistado.

Asimismo, se entregó el primer ejemplar a los más de 23 abogados y abogadas que participaron de la publicación con sus trabajos doctrinarios. “La nueva propuesta fue concebida como un espacio para la divulgación académica, el análisis jurídico y el debate institucional”, afirmaron desde la institución.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR INSTITUCIONAL

Las distinciones comenzaron por el Área Académica, con el reconocimiento a su directora, Ana Laura Ramos. A continuación, fueron distinguidos los subdirectores y subdirectoras Juan Alamo, Sandra Algeri, Adolfo Brook, Eugenia Carriquiriborde, Juan Casco Amione, Roberto Daoud, Pablo Grillo Ciocchini, Manuela Martin Valenzuela, Luis Nielsen, Ramiro Palacios Vallejos, Daniela Peluso, Silvina Perugino, Martina Raffetto, Andrea Reynoso, Vanesa Temporetti, Paula Napoli, Agustina Soria y Lucía Vazquez.

Luego recibieron sus certificados los secretarios y secretarias del Área Académica: Paula Aberastegui, Sol Bruera, María Cecilia Delgado, Francisco Foglia, Victoria Gisvert, Carolina Espinosa, Aldana Iovanovich, Gabriel Makcimovich, Valeria Monneta, Gaston Nicocia, Fany Noroña, Augusto Paulos, Daniela Piombo, José María Ruiz, Martin Villena, Lautaro Fernandez y Yamila Zamaniego.

El reconocimiento al Área Académica continuó con quienes integran sus distintos institutos, que recibieron sus certificados por el trabajo desarrollado en los espacios de formación, estudio e intercambio del Colegio.

La ceremonia siguió con el Área de Administración de Justicia, cuyo director, Fabio Nielsen, recibió su reconocimiento junto con los integrantes del espacio. Desde allí se desarrolla una tarea de atención diaria y continua a los colegas, con guardias activas y pasivas y profesionales capacitados en distintas materias.

A continuación fue distinguida el Área de Ejercicio Profesional, encabezada por su directora, Vanesa Temporetti, junto con quienes forman parte del equipo. El espacio brinda soporte técnico-profesional para las consultas vinculadas con el ejercicio de la abogacía tanto en la sede central como en la sede de CABA y cuenta con consultorías especializadas.

La entrega prosiguió con el Área de Acceso a la Justicia y sus integrantes, en reconocimiento a la labor destinada a fortalecer la asistencia jurídica a la comunidad y el acompañamiento y la capacitación de los profesionales.

Posteriormente fue el turno de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Servicios. Su secretaria, Marcela Mongiardino, recibió la distinción junto con los integrantes del espacio, encargado de acompañar las necesidades de los colegas y trabajar en la ampliación de los servicios y beneficios destinados a la matrícula.

El acto continuó con los Consejos de Articulación Institucional. En ese marco fue reconocida Paula Aberastegui como presidenta del Consejo de Articulación Institucional de Políticas de Género, Diversidades y Disidencias, junto con quienes integran estos espacios de trabajo del Colegio.

Más tarde se entregaron las distinciones correspondientes a las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo. En primer término fue reconocida su coordinadora, María Cecilia Delgado, y posteriormente recibieron sus certificados los integrantes de las distintas comisiones, espacios destinados a abordar temáticas específicas y generar propuestas para la matrícula y la institución.

Finalmente, fueron reconocidas las autoridades de los Observatorios del CALP, con lo que concluyó la entrega de certificados a los distintos espacios que forman parte de la actividad institucional del Colegio.