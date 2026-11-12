El comercio local sigue sin levantar cabeza: las ventas cayeron 15,6%

La actividad comercial en La Plata volvió a caer durante el tercer trimestre de 2026. Las ventas cayeron un 15,6 por ciento respecto del mismo período del año pasado y, con este nuevo retroceso, el sector acumuló 15 trimestres consecutivos en baja. El resultado refleja las dificultades que enfrentan los comerciantes de la Ciudad para sostener la actividad, en medio del deterioro de los ingresos familiares, el aumento de los gastos fijos y la demanda que no logra recuperarse.

Según la Encuesta de Comercios elaborada por el Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Cámara de Comercio local, la caída de las ventas se profundizó entre julio y septiembre, luego de que en el segundo trimestre de registraran un retroceso del 14,7 por ciento.

A esta situación se suma la pérdida del poder adquisitivo. Según el informe, los salarios reales cayeron un 3,3 por ciento en el sector privado y un 4,5 por ciento en el público respecto del año pasado. Además, las familias destinan cada vez más dinero al pago de servicios, lo que reduce los ingresos disponibles para las compras.

En tanto, los precios promedio aumentaron un 33,7 por ciento en el tercer trimestre respecto del mismo período de 2025, de acuerdo con el Índice de Precios Básicos de La Plata (IPBLP).

LAS VENTAS SIGUEN EN BAJA

El relevamiento también mostró que el 58 por ciento de los comercios registró una caída en sus ventas respecto del año pasado. Se trata de la proporción más alta desde el segundo trimestre de 2024 y representa un aumento de cinco puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.

A su vez, solo ocho de cada cien comerciantes registraron un crecimiento de sus ventas. El porcentaje se mantuvo igual al del trimestre anterior y quedó nueve puntos por debajo del alcanzado hace un año.

INFORMÁTICA, LA MÁS GOLPEADA

La mayoría de los rubros tuvo un retroceso en sus ventas. La única excepción fueron los cines, que crecieron un 15 por ciento por segundo trimestre consecutivo.

El sector más afectado fue Informática y Comunicaciones, con un retroceso del 27,6 por ciento. Le siguieron Libros, Diarios, Música y Deportes, con una baja del 17,2 por ciento. También cayeron los rubros de Servicios Personales, Materiales de Construcción y Durables, Alimentos y Textiles e Indumentaria, con descensos de entre el 15,7 y el 15,8 por ciento. En tanto, Restaurantes tuvo una caída menor, del 12,1 por ciento.

Entre los rubros de mayor peso en el comercio local, Alimentos e Indumentaria siguen mostrando números negativos desde 2023 y profundizaron su caída durante los últimos tres trimestres. Ambos sectores explican casi siete de cada diez puntos de la baja general de las ventas: Indumentaria aportó 7 puntos porcentuales al retroceso y Alimentos, otros 3,7.

Por su parte, el crecimiento de los cines tuvo poco impacto en el resultado general debido a su reducido peso dentro de la actividad comercial local.

MENOS EMPLEO Y MÁS PROMOS

El empleo en los negocios platenses también mostró un retroceso. Durante el tercer trimestre cayó un 6,6 por ciento respecto del año pasado, una baja que se profundizó frente al período anterior y acumula 15 trimestres consecutivos con menos puestos de trabajo.

Ante el complejo contexto, los comercios buscan alternativas para sostener las ventas. Así, los canales de venta por Internet y otras vías virtuales representaron el 28,2 por ciento de las operaciones, por encima del promedio del 27 por ciento alcanzado durante 2025.

Otra de las estrategias para atraer clientes fueron los descuentos por pago al contado. El 55 por ciento ofreció este beneficio, nueve puntos más que en el mismo trimestre del año pasado. En la mayoría de los casos, las rebajas no superaron el 10 por ciento.

En cuanto a los medios de pago, Mercado Pago y Cuenta DNI fueron los más utilizados, presentes en el 96 por ciento de los negocios consultados. Modo también tuvo una amplia presencia, mientras que el pago en dólares creció del 4 al 10 por ciento en un año.