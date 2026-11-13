El Conicet creó una guía de seguridad para experimentos escolares

Científicos del Conicet La Plata elaboraron un protocolo de seguridad y buenas prácticas para experiencias científicas en contextos escolares.

El aporte, se informó desde la institución, toma nota de episodios ocurridos en el pasado reciente durante muestras de ciencias en escuelas de la Provincia y la capital federal. En casos, generaron lesiones a estudiantes y docentes.

Tomando su propia experiencia y nivel de especialización, el equipo platense redactó un documento con respaldo de su área de Seguridad e Higiene. Allí, se reúnen recomendaciones y pautas establecidas para minimizar los riesgos antes, durante y después del desarrollo de actividades de ciencia en todos los niveles y modalidades de la educación formal. Se detalló que el protocolo fue presentado ante la titular de la Región Educativa 1, Inspectora Jefa Profesora Verónica Sosa. A partir de entonces comenzó a difundirse al interior de la estructura educativa, indicó la agencia de investigación del Estado Nacional.

Teniendo en cuenta que ya existen distintos protocolos sobre la temática y que cada establecimiento escolar también cuenta con un reglamento propio, el trabajo del Conicet La Plata los toma como insumos informativos y retoma los puntos allí abordados para desarrollarlos a la luz de la experiencia del organismo en la organización y ejecución de talleres y charlas de divulgación científica.

A su vez, incluye una tabla “semáforo”, con las indicaciones de uso de distintas sustancias y materiales.

Por último, y como principal aporte institucional, el informe ofrece un listado con los nombres y contactos de más de 20 científicos y científicas dispuestos a responder consultas y asesorar ad hoc a docentes en la preparación de un proyecto, actividad o muestra científica, en diversos temas de biología, química, física, fisiología vegetal, geología, ambiente y robótica.

El protocolo se presenta también en formato de guía sintética para una lectura rápida y la que, a su vez, redirige a la versión completa, que se puede obtener en el sitio https://laplata.conicet.gov.ar/.

El documento permite orientar las prácticas a partir de recomendaciones a aplicar antes de la actividad (planificar evaluando riesgos, solicitando las autorizaciones correspondientes y adecuándola al espacio, los materiales y la edad de los estudiantes, por ejemplo), con respecto a los materiales (priorizar los de bajo riesgo, correctamente identificados y conservados, y evitar explosivos, inflamables y sustancias corrosivos o tóxicas, por casos), para el momento de realizar la experiencia (supervisión docente, uso de elementos de protección y cuidado en la manipulación por parte de estudiantes) y ante una emergencia (suspender la actividad, alejar a los estudiantes del área y avisar a las autoridades del establecimiento, entre otras recomendaciones).