El número de vacunos faenados llegó a su cifra más baja en diez años durante el mes de octubre y la caída tuvo su correlato en el mostrador de las carnicerías platenses.

Según un informe realizado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), la ingesta de carne por habitante descendió a 44,5 kilos anuales en octubre, el registro más bajo en una década. El impacto ya se siente en los comercios locales, donde coinciden en un diagnóstico inquietante. “Antes, la gente venía y compraba para toda la semana; ahora se lleva para el día a día”, apuntó un carnicero local.

Los datos arrojaron que el argentino come 5,6 kilos menos de carne vacuna al año que hace doce meses, lo que corresponde a una retracción interanual del 11,2%. “Antes bajábamos quince medias reses por día; ahora bajamos diez cada día por medio”, aseguró a este diario Miguel dueño de una carnicería de diagonal 80 entre diagonal 77 y 46.

“La gente viene y compra lo justo para el día. Son los menos los que se llevan para toda la semana. Hoy es todo día a día, minuto a minuto. No podés comprar de más porque este no es un producto que dejás en la góndola hasta que alguien lo compre”, recalcó Mauricio, otro comerciante local, en torno a la operativa de las carnicerías que intentan mantener mercadería fresca sin generar pérdidas ni desperdicio diario.

La caída del consumo responde a diferentes variables. El último informe de Ciccra mencionó la escasez de hacienda en condiciones de ser enviada a faena como una de las principales razones, consecuencia directa de la adversidad climática. Sumado a esto, el aumento de precios y un dinamismo exportador del 6,5% achicaron la oferta destinada al mostrador local.

La retracción no solo se refleja en el ajuste del consumo de carne vacuna, sino también en la búsqueda de alternativas a los cortes tradicionales. El pollo y el cerdo son un clásico para el ahorro del bolsillo. “Le buscamos la vuelta, ayudamos a la gente a encontrar otras opciones y cortes”, aseguró Fabián, encargado de una carnicería en 2 y 45.

Los comerciantes afirman que “la gente busca la oferta”. Los cortes más demandados son los más económicos y las promociones de milanesa, carne picada, caracú, pollo o cerdo se consagran entre las más solicitadas. “Intentamos subir los precios lo menos posible y pensamos las promos para el bolsillo de las familias”, sostuvo Mauricio, de una carnicería ubicada en diagonal 80 y 50.

Es un hecho que la diferencia entre el valor de los cortes ya no es tan pronunciada como en otro momento. Algunas carnicerías aprovechan esta situación y venden todos sus cortes al mismo valor, sin importar si se trata de lomo o picada, todos los cortes vacunos tienen un precio único.

“Nosotros percibimos una baja en el consumo, pero acá la gente que tiene un mango viene y lo gasta en un buen corte de carne a un precio razonable”, admitió Sebastián quien está al frente de una carnicería céntrica.

El promedio de los cortes vacunos acumula un alza del 44,5% frente a octubre de 2025. A pesar de este salto, los cortes subieron menos que la inflación en lo que va del año.

el ajuste por venir

Ante este escenario, desde el sector destacaron que procuran sostener los valores: “Intentamos no tocar los precios en todo el año; la calidad y la fidelidad de nuestros clientes nos lo permiten. Es distinto al año pasado, cuando tuvimos que ajustar todos los meses”, apuntó uno de los carniceros y recordó que “desde las fiestas del año pasado no tocamos los precios, pero sabemos que ahora, en diciembre, se viene el ajuste”.

La ingesta de carne por habitante descendió a 44,5 kilos anuales en octubre