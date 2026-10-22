El "Corredor Favaloro": la iniciativa escolar que une los pueblos de Magdalena y rescata la historia del médico para impulsar el turismo rural

La historia, el compromiso social y el desarrollo turístico de la zona rural volvieron a encontrarse en una iniciativa sin precedentes para el Partido de Magdalena. A través de un sostenido trabajo de investigación, los estudiantes del Anexo 2 (secundaria 1) del pueblo de Julio Arditi pusieron en marcha el proyecto educativo, cultural y turístico “Corredor Favaloro”, una propuesta que rinde tributo al célebre médico argentino y recupera la memoria de su labor profesional y humana en los pueblos de la región.

El proyecto tiene como eje principal reconstruir y poner en valor la etapa previa a la radicación de René Favaloro en Jacinto Arauz, momento en el que el prestigioso cardiólogo atendió a los pobladores rurales y prestó servicios en la antigua Unidad Sanitaria de Vieytes, así como en las localidades de Julio Arditi y Roberto Payró.

A partir de testimonios de familiares, entrevistas a vecinos y un exhaustivo relevamiento de documentos e imágenes de la época, los alumnos lograron dar forma a una experiencia patrimonial que trasciende las aulas y consolida la identidad local.

Reconocimiento legislativo e institucional

En reconocimiento al impacto pedagógico y social de la propuesta, la iniciativa fue declarada de Interés Municipal por el Departamento Ejecutivo y sumó este miércoles la Declaración de Interés Legislativo por parte del Honorable Concejo Deliberante de Magdalena.

Durante la sesión ordinaria, el cuerpo deliberativo brindó un cálido reconocimiento a los alumnos, docentes y directivos del Anexo 2 de Julio Arditi, destacando la continuidad de un proceso de trabajo educativo que previamente dio vida a proyectos como "Ponele nombre a las calles de Arditi" y "Posta, te va a gustar conocer el pueblo".

Como parte del desarrollo del circuito, se concretó la instalación de la cartelería e infografías explicativas en los puntos emblemáticos del recorrido, labor realizada de manera conjunta y articulada entre la comunidad educativa y el Municipio.

La palabra del Intendente Lisandro Hourcade

En el marco de la concreción de este proyecto, el Intendente municipal destacó la trascendencia de la labor escolar y el trabajo articulado entre el Estado y las instituciones públicas:

El 'Corredor Favaloro' es un ejemplo de cómo la educación y la comunidad pueden transformar la historia local en un motor de desarrollo. Nos llena de orgullo el trabajo de investigación y el compromiso de los estudiantes y docentes del Anexo 2 de Julio Arditi, quienes rescataron el paso fundamental de René Favaloro por nuestras localidades rurales”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó la importancia de acompañar desde la gestión el desarrollo turístico en el interior del distrito:

Desde el Municipio trabajamos mucho con las instituciones, por eso tomamos la decisión de acompañar activamente este proyecto, trabajando a la par con la escuela para instalar la señalética y las infografías del recorrido. Para nuestra gestión, impulsar el turismo en los pueblos rurales como Vieytes, Roberto Payró y Julio Arditi es un eje prioritario; este corredor no solo rinde un merecido homenaje a un icono de la medicina, sino que fortalece nuestra identidad y genera nuevas oportunidades para el desarrollo regional. Queremos que Magdalena sea el mejor lugar para vivir y también para aquellos que nos vienen a visitar de otras localidades".

Un proyecto con proyección regional

El "Corredor Favaloro" —que ya obtuvo un importante reconocimiento provincial tras ser presentado en el XX Congreso de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires— prevé continuar expandiéndose con actividades complementarias, como intervenciones artísticas, caminatas y bicicleteadas de concientización sobre la salud en articulación con la Fundación Favaloro.

Con la señalética ya instalada y el respaldo institucional consolidado, la propuesta queda oficialmente abierta tanto para los vecinos del distrito como para los visitantes que busquen recorrer los parajes rurales a través de las huellas de uno de los máximos referentes de la historia nacional.