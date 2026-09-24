El corte de electricidad de cada día, a media mañana en el centro de La Plata

Un nuevo corte de energía generó preocupación y fastidio entre comerciantes y vecinos de La Plata. El inconveniente se registró este miércoles, a media mañana, en inmediaciones de diagonal 73 y calle 56, donde distintos usuarios denunciaron una interrupción del servicio de aproximadamente una hora.

Según uno de los comerciantes afectados, el apagón alcanzó el sector comprendido entre las calles 55 y 57 y entre 9 y 11, además de la zona cercana a diagonal 73, lo que afectó el normal funcionamiento de los negocios del área.

“Soy comerciante y estoy sin luz desde hace una hora. Edelap no da señales de vida”, ironizó un vecino que se comunicó con este diario para hacer visible el reclamo.

La falta de energía generó especial preocupación entre los comerciantes, que debieron desarrollar sus actividades con dificultades, ya que el inconveniente comprometió el funcionamiento de equipos eléctricos, sistemas de cobro y otros elementos necesarios para la atención al público.

Los vecinos se quejaron porque, al momento de realizar el reclamo, no contaban con información sobre el motivo de la falla ni sobre el tiempo estimado para la restitución.

El episodio volvió a poner en escena los inconvenientes que los cortes de energía generan en distintos sectores de La Plata y el impacto que tienen sobre las actividades que dependen del suministro eléctrico para su normal desarrollo. Además, reclamaron por la falta de información y las demoras para recuperar el servicio.