El costo de construir es más alto que el índice de la inflación

El costo de la construcción en la provincia de Buenos Aires registró en octubre de 2026 un incremento mensual del 3,93%, llevando el valor del metro cuadrado a $2.534.060,94, según el último informe publicado por la Asociación Pymes de la Construcción de la Provincia de Buenos Aires (APYMECO). Con este resultado, el indicador acumula un alza del 27,04% en lo que va del año y una variación interanual del 31,83%.

Si se toma en cuenta el incremento mensual, el del IPC de octubre fue del 2,2 por ciento, bastante más bajo que el incremento mensual del 3,93 por ciento de la construcción. Y el anual lleva un 26,3 por ciento del IPC, contra el 27,04 por ciento del índice Apymeco.

La suba del décimo mes del año estuvo fuertemente impulsada por el encarecimiento de los materiales y los servicios subcontratados.

Mientras que el rubro de provisiones de terceros trepó un 7,84% y los materiales avanzaron un 5,39%, la mano de obra tuvo un ajuste más moderado del 1,73% tras registrarse un nuevo acuerdo salarial en el sector.

En la estructura general del precio de construcción, los materiales representan la mayor incidencia con el 38,62%, seguidos por la mano de obra con el 29,60% y las provisiones de terceros con el 11,69%.

Al desagregar el comportamiento de los insumos, los mayores aumentos mensuales se concentraron en el hierro redondo, que lideró las subas con un salto del 16,91%, seguido muy de cerca por la carpintería de chapa con el 16,50% y la instalación eléctrica con el 8,40%. En la vereda opuesta, algunos rubros lograron mantenerse estables o incluso retroceder: las griferías y la carpintería de madera no mostraron variaciones (0,00%), mientras que la carpintería de aluminio registró una leve baja del 0,58%.

SUBA EN DÓLARES

En términos de moneda estadounidense, el precio del metro cuadrado también reflejó una tendencia alcista al avanzar un 1,93% respecto de septiembre, pasando de 1.593,61 a 1.624,40 dólares oficiales por metro cuadrado (tomando como referencia la cotización del Banco Central al día 10 de cada mes). En tanto, medido al dólar paralelo o “blue”, el valor se ubicó en 1.611,15 dólares por metro cuadrado. Por otro lado, el relevamiento de APYMECO advirtió sobre una retracción en el nivel de actividad al señalar que los despachos de cemento sufrieron una caída del 8,0% frente al mes anterior y del 8,9% en la comparación interanual.

Para realizar estas mediciones, la entidad toma como referencia un edificio modelo de viviendas multifamiliar de 1.948,02 metros cuadrados construibles compensados, desarrollado en planta baja y nueve pisos altos en la zona U/C1 de la ciudad de La Plata. El proyecto, implantado sobre un lote de 10 por 30 metros, contempla 12 cocheras, vivienda para el encargado y 27 departamentos de un dormitorio de aproximadamente 49 metros cuadrados cada uno, totalizando una superficie vendible de 1.481,40 metros cuadrados.