Juan Oña es de Ensenada, hincha de Estudiantes y, hasta hace poco, un creador de contenido que buscaba encontrar ese video capaz de romper la barrera digital o solo diversión personal. Lo intentó con distintas ideas, personajes y situaciones cotidianas, hasta que una frase improvisada durante una grabación cambió su historia en las redes sociales. Desde el 30 de septiembre a hoy, famoso. ¿Usted lo conoce? “Pefeto, caballedo”.

La expresión, una deformación humorística de “perfecto, caballero”, se convirtió en uno de los audios virales del momento. Se escucha en TikTok, circula por grupos de WhatsApp, aparece en memes y hasta llegó a las cuentas oficiales de clubes de fútbol. Entre ellos, la Juventus de Italia, Chelsea de Inglaterra, Estudiantes de La Plata y Lanús, entre otros.

"Si llevamos las estafas telefónicas para el lado del humor quizás ayuda para advertir". Hace un mes fue el primer video, sobre lo que sería una llamada desde un banco. El tono de voz también fue modifcando hasta encontrar el "tono perfecto".

Eso sí, conocido pero también no tanto y eso acompaña a su bajo perfil. "En mi barrio ni saben que soy yo porque empezaron a hacerlo varios". "Se nos fue de las manos", tiró el padre de familia.

Cómo empezó todo

“Hago un trabajo de edición de los dos lados del mostrador”, explicó al describir cómo produce sus contenidos.

El crecimiento de las estafas telefónicas fue el punto de partida para encontrar una manera de hablar del problema sin recurrir a una explicación formal.

“Si llevamos esto para el lado del humor y empezamos a viralizar, la gente no empieza a sufrir tantas estafas”, sostuvo sobre el objetivo que buscaba con sus videos.

“Todo surgió más que nada como un chiste. La idea era concientizar sobre el tema de las llamadas, que son muchas. Hay muchas estafas. La idea fue más que nada juntar el humor con lo que estaba pasando. Y bueno... ¡explotó!”.

El creador también contó que recibió comentarios de personas que agradecieron sus publicaciones porque ayudaron a sus padres o madres a reconocer más rápidamente posibles engaños. Pero el alcance de los videos tuvo una consecuencia inesperada: algunos espectadores todavía creen que las conversaciones son reales.

“¡Lo siguen pensando! Hay mucha gente que piensa que es un preso”, contó.

De una verdulería de Ensenada al mundo

A Oña le ocurrió en una verdulería de su barrio. Mientras esperaba, presenció una escena que le confirmó que el personaje ya había superado el universo de las redes.

“Me pasó en la verdulería que un chico delante mío le va a cobrar y el muchacho le dice: ‘¡Perfeto!’”, relató en diálogo con Cadena 3. “Vas por la calle y escuchás que la gente lo dice”, soltó.

Aparecieron imitaciones, remixes musicales, stickers para WhatsApp y cuentas que recopilan las distintas versiones. ¡Hasta tatuajes! “No podemos creer la repercusión que tuvo, se nos fue de las manos”, admitió.

Según contó en las entrevistas que dieron a conocer su historia, su cuenta de Instagram, @soypefetocaballedo, pasó de tener alrededor de 200 seguidores a superar los 65.000 en pocos días.

El salto de audiencia llegó acompañado por una repercusión que pocos creadores pueden imaginar. La Juventus incorporó el audio a una publicación oficial y el sonido también fue utilizado por Estudiantes, con un gol de Cetré, y Lanús.

“Como soy perfil bajo, me viene bien”, comentó al referirse a la posibilidad de conservar cierta tranquilidad pese al furor de estos días.