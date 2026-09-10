El crédito UVA aún no logra sacar el freno a la venta de autos

Con las ventas de autos en baja, el Gobierno nacional lanzó una nueva línea de créditos UVA para financiar vehículos cero kilómetro y usados. En las concesionarias de La Plata admiten que puede ayudar a concretar algunas operaciones, aunque el temor a la actualización de las cuotas por inflación sigue siendo un freno.

Según el informe mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el dato que marca la situación que atraviesa el sector es la caída de los patentamientos: en agosto se vendieron 44.415 vehículos, un 19,1 por cieto menos que en el mismo mes de 2025. En los primeros ocho meses del año, la baja acumulada llegó al 13,3 por ciento.

En este marco, el Gobierno Nacional lanzó una nueva línea de crédito UVA que permite financiar hasta el 100 por ciento del valor del vehículo, con un tope de $100 millones y plazos entre 12 y 60 meses. Está disponible para autos nuevos y usados de hasta 10 años.

La alternativa permite comenzar con una cuota más baja que un préstamo a tasa fija, pero la deuda y las cuotas se actualizan según la evolución de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). La tasa va del 19 al 25 por ciento anual, según la entidad bancaria. Además, la cuota no podrá superar el 25 por ciento de los ingresos netos del solicitante.

En tanto, se mantiene la financiación tradicional en pesos, con tasa fija y plazos de hasta 72 meses. En este caso, la tasa va del 36 al 46 por ciento anual.

En una concesionaria multimarca de la zona de 44 y 142, un asesor comercial explicó a este diario que, por ahora, el nuevo crédito UVA no alcanza para reactivar con fuerza las ventas. Si bien reconoció que hubo un aumento de consultas desde el anuncio, señaló que muchos compradores buscan acceder a un cero kilómetro con un bajo anticipo, pero eso termina elevando demasiado el valor de la cuota.

Sobre el perfil de los compradores, indicó que “el rango de precio del vehículo que busca la mayoría de las personas es entre 15 y 26 millones”.

En tanto, se busca más autos chicos (Fiat Cronos, Peugeot 208, Chevrolet Onix, VW Gol, entre otros) y los “crossover” (Toyota Yaris Cross, Ford Territory, VW Tera, Chevrolet Tracker, entre otros) que exceden el primer escalón de precios en 0km.

El vendedor precisó que el modelo más vendido en la concesionaria ronda los $26 millones que, con gastos incluidos, llega a unos $31 millones. Según explicó, financiado al 100 por ciento en 60 meses con UVA, la cuota inicial sería de unos $846 mil, sujeta a la actualización. Con un préstamo a tasa fija, en cambio, arrancaría en $1.430.000, pero se mantendría sin modificaciones.

En el sector de usados de una reconocida concesionaria de 13 entre 526 y 527, Carlos Sandoval señaló que el nuevo crédito UVA todavía no generó consultas.

El vendedor explicó que, pese a la tasa más baja, persiste el temor de los compradores “porque nunca sabés hacia dónde se va a disparar”. Al comparar el nuevo crédito con el tradicional, sostuvo que una tasa UVA del 19 por ciento más una inflación del 20 por ciento interanual podría llevar el costo a cerca del 40 por ciento, frente a una tasa fija del 46 por ciento. “Sigue sirviendo ir a una tasa fija y segura”, indicó.

En cuanto a los usados, indicó que el precio promedio que los clientes buscan financiar ronda entre $18 y $20 millones, en vehículos modelo 2017. Sin embargo, remarcó que “la gente hoy no apunta tanto al modelo, sino a si puede pagar la cuota”. Según explicó, el monto que están dispuestos a afrontar ronda los $500 mil mensuales.

Como referencia, Sandoval explicó que financiar $18 millones a 60 meses mediante el crédito UVA daría una cuota inicial de aproximadamente $670 mil.

Por su parte, Facundo Odriozola, a cargo de una concesionaria situada sobre Camino Centenario entre 510 y 511, consideró que el nuevo crédito UVA “puede incrementar las ventas”, aunque advirtió por el antecedente de este tipo de financiación. “La gente está un poco castigada con esta línea decrédito. La última vez que se aplicó recuerdo que había compradores que no podía seguir pagando porque la cuota mensual iba aumentando y terminaba siendo impagable”, sostuvo.

Los interesados, añadió, buscan alternativas que les den una cuota acorde a sus ingresos.