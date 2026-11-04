El cronograma del Roca cambiará por el Papa

La línea Roca tendrá servicios especiales durante la visita del papa León XIV a la Argentina. En el marco del operativo de transporte organizado para facilitar el traslado de los fieles hacia las distintas celebraciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Luján, Trenes Argentinos anunció refuerzos nocturnos y extensiones horarias para los días 9, 10 y 11 de noviembre.

El esquema contempla que las cinco líneas ferroviarias estatales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) funcionen con cronogramas de día hábil durante las tres jornadas, pese a los feriados establecidos para esas fechas. Además, se incorporarán trenes durante la madrugada y se extenderán algunos servicios para facilitar los traslados y la desconcentración de los asistentes.

En el caso del Roca, se sumarán servicios nocturnos especiales durante la madrugada del lunes 9 de noviembre, con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, durante la noche del martes 10, los ramales eléctricos extenderán su funcionamiento hasta la 1 de la madrugada del miércoles 11, para facilitar el regreso de quienes participen de la Vigilia con los Jóvenes.

El operativo fue coordinado entre el Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el municipio de Luján, ante la convocatoria prevista por la visita papal.