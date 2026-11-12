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En Brooklyn

El derrumbre de un edificio alarmó a Nueva York: confirman un muerto

El inmueble se encuentra en un sector con obras en construcción. Una persona perdió la vida y otra permanecía atrapada en los escombros

Por Redacción

El número de fallecidos por el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York aumentó a dos, mientras que varios heridos están en estado crítico, informaron el miércoles las autoridades locales.

Se trata de un edificio de tres pisos que estaba ubicado junto a una obra en construcción en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn.

Tras el hecho, al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos con lesiones de diversa gravedad, cuatro de ellas en estado crítico, afirmó el alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani en conferencia de prensa.

Aproximadamente 250 bomberos se encuentran trabajando en el lugar, donde existe el riesgo de que también se derrumbe una estructura adyacente.

En tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, elogió la actuación de los equipos de emergencia y destacó la complejidad del operativo. Con una publicación en X, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas:

"Quiero agradecer a los equipos que llegaron en menos de un minuto y pasaron horas trabajando en condiciones peligrosas y altamente técnicas para rescatar a neoyorquinos. Su valentía y dedicación son extraordinarias", escribió.

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