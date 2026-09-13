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49° Fiesta Provincial del Inmigrante

El Desembarco revive historias en Berisso

Por Redacción

Berisso tendrá nuevamente este domingo 13 de septiembre, desde las 15, uno de los momentos más emblemáticos de su calendario: el tradicional Desembarco Simbólico de los Inmigrantes, la recreación histórica que reúne a miles de vecinos y visitantes en la Explanada del Puerto La Plata para homenajear a las colectividades que forjaron la identidad de la ciudad y de toda la Región.

La ceremonia recreará la llegada de los primeros inmigrantes al antiguo puerto, con representantes de las colectividades vestidos con trajes típicos que desembarcarán para recorrer la calle Nueva York, uno de los sitios más emblemáticos de la historia berissense.

La jornada estará acompañada por el tradicional Patio Gastronómico, donde habrá comidas típicas, música y danzas que reflejan la diversidad cultural que caracteriza a la Capital Provincial del Inmigrante.

El Desembarco constituye uno de los hitos centrales de la 49° Fiesta Provincial del Inmigrante, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras junto al Municipio, una celebración que se extiende durante más de un mes con actividades religiosas, solidarias, culturales y recreativas.

La semana pasada se realizó la Posta del Inmigrante y el encendido de la Llama Votiva. Continuará con la elección de la Embajadora Cultural Provincial del Inmigrante, el 3 de octubre hasta el gran cierre del 11 de octubre, con un desfile sobre la avenida Montevideo.

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