El Día de la Madre no colmó las expectativas en el comercio local

Un relevamiento de ventas del Día de la Madre registró una baja en los movimientos comerciales con respecto al año pasado en la Ciudad.

El trabajo fue realizado po la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, donde destacaron un “escenario de consumo cauteloso, con ventas que en varios comercios quedaron por debajo del año anterior”.

También señalaron que las cuotas y las promociones bancarias volvieron a ser determinantes para concretar operaciones.

El relevamiento abarcó los rubros de perfumería, librería, joyería, indumentaria, deportes, tecnología, electrodomésticos, zapatería, regalería y vinotecas.

En cuanto al momento en que comenzó a sentirse el movimiento comercial, varios negocios identificaron la semana previa como el período en el que empezaron a concretarse las compras, mientras que en otros casos la actividad específica se concentró en los 3 últimos días.

Distintos comerciantes señalaron “hace meses que viene todo para atrás” y en otros casos puntualizaron la falta de entusiasmo que habitualmente acompaña esta celebración: “No había clima festivo”.

Según señalaron en el informe, el ticket promedio general fue de $60.000

Las formas de financiación y los beneficios asociados a los medios de pago volvieron a tener un papel relevante. Las tarjetas, los pagos electrónicos y las promociones bancarias fueron parte de las estrategias que permitieron concretar operaciones, especialmente cuando el precio final y la posibilidad de pagar en cuotas resultaron determinantes.

Uno de los comerciantes de indumentaria consultados destacó la importancia de estas herramientas:

En indumentaria, las preferencias se orientaron hacia alternativas accesibles y en algunos casos a la compra de conjuntos en lugar de una sola prenda.

Vinos y licores, anillos, pulseras y relojes, mates y las tazas, artículos para el té y productos de regalería en general estuvieron entre las elecciones.

“ El Día de la Madre continúa siendo una oportunidad relevante para el comercio local, pero los resultados relevados muestran que el movimiento asociado a una fecha especial no necesariamente se traduce en una recuperación sostenida de la actividad”, destacaron los autores del relevamiento.