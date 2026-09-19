Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

El Día de la Primavera en La Plata se celebrará con bandas locales

Además se festeja el Día del Estudiante. El punto de encuentro será en 7 y 60, en donde se concretará una nueva edición del festival "Primavera Rock" 

Por Redacción

El espacio renovado de Avenida 7 y 60 oficiará de escenario para que bandas locales acompañen la llegada de la nueva estación y los festejos de quienes estudian en la ciudad.

La Municipalidad de La Plata invita a disfrutar el próximo lunes de Primavera Rock, un festival comunitario y cultural con entrada libre y gratuita para celebrar el Día del Estudiante y de la Primavera en la capital bonaerense.
 
La jornada se desarrollará desde las 16:30 en la Plaza Rocha (7 y 60) y contará con la presentación en vivo de las bandas Recreo uruguayo, El tío Valen, El club de los corazones rotos y Pikaflores.

Con esta propuesta, Primavera Rock se posiciona como un espacio para la expresión de la cultura joven local, poniendo en valor a las bandas emergentes de la ciudad y a la música como punto de encuentro que acompaña la identidad platense.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?