EL DIA del domingo con cupones de descuentos: promociones increíbles

Este domingo, el diario EL DIA ofrece una nueva cuponera exclusiva con promociones y precios especiales en productos para el hogar, indumentaria y artículos de uso cotidiano. Hay opciones para renovar la cocina, sumar elementos para la mesa y aprovechar ofertas en indumentaria y artículos deportivos.

La propuesta está diseñada para ofrecer distintas alternativas a precios especiales, con productos seleccionados para aprovechar durante la vigencia de la promoción.

Entre las ofertas más destacadas se encuentra el combo de tres cacerolas en medidas N°22, N°24 y N°26, a $19.900. También se ofrece un combo de cinco torteras de los tamaños N°22, N°24, N°26, N°28 y N°30, a $35.000.

Para la mesa, la cuponera incluye un combo de tres fruteras a $11.900, además de un combo de tres ensaladeras ovales grandes, también a un precio promocional de $11.900.

La propuesta también contempla opciones de indumentaria y artículos deportivos. Las remeras lisas, en colores bordó o azul y disponibles del talle S al 3XL, se pueden conseguir a $15.000. En tanto, las pelotas de fútbol tienen precios de $9.800 (N°5) y $5.600 (N°3).

Dónde adquirir los productos

Los productos estarán disponibles para la venta en la sede del diario EL DIA, ubicada en Diagonal 80 Nº 817, de 9 a 16 horas.

Pero además de las promociones, quienes realicen una compra superior a $30.000 podrán solicitar el envío a domicilio dentro del perímetro comprendido entre 1 y 31 y entre 520 y 80, por teléfono al 4120123.