La tradicional Cena Solidaria de la Fundación Florencio Pérez, realizada en el marco de los festejos por el 144° aniversario de La Plata, dejó momentos especiales que quedaron registrados en imágenes. Entre ellos, se destacaron los videos que se proyectaron durante la velada y que formaron parte de una celebración marcada por el encuentro y el compromiso solidario.

Las producciones audiovisuales acompañaron distintos momentos de la noche y aportaron un espacio para poner en valor el espíritu de una iniciativa que año tras año reúne a representantes de diferentes sectores de la comunidad platense.

La celebración contó con la participación de más de 500 personalidades, que compartieron una noche en la que la solidaridad volvió a ocupar un lugar central en los festejos por el cumpleaños de la capital bonaerense.

Las mejores imágenes de una noche especial

El suplemento que acompañará la edición de este domingo ofrecerá una selección de 100 fotografías, con los protagonistas de la Cena Solidaria y las postales que dejó una de las celebraciones más destacadas del cumpleaños de La Plata.

La publicación también incluirá detalles sobre el destino de los fondos recaudados durante la velada, uno de los aspectos centrales de esta iniciativa impulsada por la Fundación Florencio Pérez.

De esta manera, EL DÍA ofrecerá a sus lectores un recorrido especial por una noche que reunió a referentes de distintos sectores de la comunidad platense, con la solidaridad como protagonista.

Este domingo, todas las imágenes y los detalles de la Cena Solidaria por los 144 años de La Plata, en un suplemento imperdible de EL DÍA.