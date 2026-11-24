Un escrito personal de Jorge Bergoglio, redactado entre 1992 y 2024, salió a la luz a través del libro titulado "El diario espiritual del papa Francisco" que se lanza hoy en todo el mundo y fue publicado por el ex arzobispo de La Plata y actual cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, uno de sus colaboradores más cercanos. En sus páginas, el ex pontífice relató experiencias espirituales que mantuvo en privado durante décadas y también dejó reflexiones sobre sus propias debilidades, el paso del tiempo y su misión religiosa.

La revelación forma parte de un cuaderno que el pontífice escribió durante más de tres décadas y que permaneció reservado hasta después de su muerte. El material fue publicado por "Tucho" Fernández, quien recibió la autorización del papa León XIV para dar a conocer algunos de esos textos inéditos.

Entre los pasajes más impactantes del diario, Francisco describió tres episodios en los que aseguró haber tenido encuentros con el demonio. El primero ocurrió cuando era arzobispo de Buenos Aires. Según escribió, lo vio desde la ventanilla de un automóvil y quedó impresionado por su mirada. "No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", dejó registrado en el cuaderno.

La segunda experiencia tuvo lugar en una capilla carmelita. Allí volvió a encontrarse con esa figura y describió una mirada todavía más intensa que la anterior. "No olvidaré aquella mirada, más intensa que la anterior. Eran como destellos de fuego", escribió. El tercero sucedió en Roma, durante una reunión posterior a un viaje a Chile. En esa oportunidad, Francisco afirmó que volvió a verlo y que incluso escuchó su voz triunfante. También señaló que Dios le había dado la posibilidad de liberarse de esos encuentros.

El cardenal Fernández explicó que esos relatos no debían interpretarse únicamente como experiencias destinadas a provocar temor. Según su lectura, tenían un significado espiritual mucho más profundo. "Esto del demonio aparece en el último párrafo de todo el diario, como si fuera una revisión de toda su vida", explicó el religioso en un video difundido por Vatican News. Y agregó: "Uno podría tomar estas cosas como de la imaginación o como detalles que provocan miedo o susto, pero su significado es muy hondo".

Para Fernández, aquellas experiencias funcionaban como advertencias que llevaban a Francico a revisar su propia existencia y la responsabilidad de su misión. "Nosotros por fuera lo veíamos sonriente y de buen humor, haciendo bromas, pero por dentro estaban estas experiencias que le decían: 'debes estar atento, recuerda para qué debes vivir, tómate muy en serio tu misión, es cosa seria. No pierdas el verdadero rumbo'", relató.

La noche en que Francisco aseguró haber visto las puertas del infierno

Otro de los episodios que aparecen en el diario está fechado el 7 de junio de 2018. Francisco escribió que, mientras se preparaba para dormir, vio "las puertas del infierno". Ante esa experiencia, relató que tomó el rosario y lo utilizó como un arma para defenderse. El relato constituye uno de los fragmentos más llamativos de los escritos personales que ahora se conocen y permite acercarse a una dimensión de la vida espiritual del pontífice que había permanecido reservada.

El diario no está compuesto solamente por experiencias religiosas extraordinarias. También contiene reflexiones íntimas en las que Bergoglio revisó sus propias actitudes y reconoció sentimientos que consideraba negativos. En distintas páginas se cuestionó por haber experimentado "desdén, envidia y orgullo".

Incluso recordó una situación cotidiana que le produjo arrepentimiento: haber ignorado a un hombre que estaba alcoholizado y que intentó hablarle en la calle porque él quería caminar tranquilo. Esos episodios muestran a un Francisco que también se detenía a examinar sus contradicciones y sus comportamientos, sin dejar de reconocer sus propias limitaciones.

Otro de los temas recurrentes en sus anotaciones era la brevedad de la vida. El envejecimiento y el paso del tiempo aparecían con frecuencia en sus reflexiones personales.

El cuaderno contiene 86 páginas escritas antes de su elección como papa, en 2013, y otras 55 correspondientes a los años posteriores. Uno de los registros más breves y significativos está fechado el 21 de julio de 2013. Allí dejó una anotación sencilla: "El 13 de marzo me eligieron papa".

Cómo salió a la luz el diario íntimo del papa Francisco

La publicación de estos escritos fue posible gracias a la intervención del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y uno de los hombres de mayor confianza de Francisco durante su pontificado.

Fernández contó que conoció la existencia del cuaderno durante una visita a la residencia de Santa Marta, en el Vaticano, donde vivía el entonces pontífice. En aquella oportunidad conversaban sobre la posibilidad de preparar un documento que estableciera qué debía hacerse si el Papa perdía de manera irreversible la consciencia.

Durante ese encuentro, Francisco le mostró un espacio de su escritorio personal en el que guardaba tres documentos, un libro y una agenda que llamó la atención del cardenal. "Cuando abrí la agenda vi que la usaba como un diario, pero en ese momento no pude leer nada", recordó Fernández.

El religioso explicó que el propio Francisco le anticipó que esos materiales podrían darse a conocer en el futuro. "Allí me dijo: 'e esto verán ustedes'", relató. Luego recordó que el pontífice le transmitió una indicación sobre el destino de esos escritos: "Lo que sea para edificación". Fernández interpretó que debía evaluar, llegado el momento, qué contenidos podían resultar útiles para otras personas.

La autorización de León XIV para publicar los escritos inéditos

Después de la muerte de Francisco, ocurrida el 21 de abril de 2025, el cardenal comenzó a preocuparse por el destino del material. Temía que los documentos terminaran olvidados o desaparecieran. Por eso decidió plantearle la situación a León XIV, sucesor de Bergoglio, y explicarle la conversación que había mantenido con el anterior pontífice.

"Cuando fue elegido el Papa León no quise molestarlo con este tema, pero después de unos meses me preocupé: quién sabe dónde estaría ese material, en qué manos caería, si no podía desaparecer…", contó Fernández.

Según su relato, el nuevo Papa recibió la explicación, mostró interés y dos días después encontró la caja en la que estaban guardados los documentos que Francisco le había mostrado. "Inmediatamente, me mandó la caja para que hiciera ese trabajo", explicó el cardenal.

La decisión de publicar el contenido tampoco fue sencilla para Fernández, que reconoció sus dudas por el carácter privado de algunas anotaciones. "En un primer momento, dudé sobre publicar algunas informaciones, porque eran cosas demasiado íntimas", admitió. Sin embargo, consideró que esos relatos podían ayudar a comprender mejor la dimensión espiritual del pontífice y recordó el pedido que le había hecho Francisco: que el material sirviera para la edificación de las personas.