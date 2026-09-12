El embajador de China con agenda en la Ciudad

El embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei, visitó este viernes La Plata para desplegar una agenda institucional y económica que incluyó encuentros en la Municipalidad y en la sede de la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV).

En el Palacio Municipal de calle 12, el diplomático mantuvo una reunión con el intendente Julio Alak, quien ultima los detalles de una misión oficial al país asiático prevista para mediados de mes con el objetivo de impulsar la producción local. En ese marco, se firmó un convenio de cooperación tripartito entre la Cámara de Comercio e Industria de Shanghái, la Federación Empresaria de La Plata (FELP) y la Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP).

Posteriormente, en la sede de la FPHV, Wang Wei dialogó con referentes de la vida social, empresarial e institucional de la Región para analizar las potencialidades de la relación bilateral. “Este encuentro es un paso fundamental para estrechar lazos que beneficiarán a nuestra comunidad. La colaboración con un país como China abre múltiples oportunidades de desarrollo en diversos sectores”, destacó Rafael Velázquez, presidente de la entidad anfitriona. Durante la jornada también se presentó la planificación de las celebraciones por el Año Nuevo Chino 2027, un evento que en su última edición convocó a más de 300 mil personas en la Ciudad y se consolidó como el festejo más multitudinario del continente.

La comitiva diplomática estuvo integrada por el primer secretario de la Sección Cultural, Liu Qingwei; la segunda secretaria de Protocolo, Gao Lu; la segunda secretaria de la Sección Comercial, Gao Jie; y el tercer secretario Xie Zhicheng.

De la actividad participaron además la fundadora de la FPHV, Graciela Sánchez; el director del diario EL DIA, Raúl Kraiselburd; los secretarios municipales Paula Lambertini (Educación) y Víctor Hortel (Convivencia y Control Urbano); el gerente del Consejo Consultivo Regional del Banco Provincia, Juan Pablo Niño; y el director del Instituto del Deporte, Diego González. La concurrencia se completó con empresarios, y directivos del club Estudiantes de La Plata y de la Asociación de Comerciantes Chinos de la Ciudad.