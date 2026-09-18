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Ante la llegada de la Primavera

El festejo por el Día del Estudiante se adelantó en una secundaria de Gonnet

Por Redacción

Los festejos por el Día del Estudiante se adelantó en la Escuela Secundaria N° 75 “Xul Solar” de Gonnet. En ese establecimiento ubicado en 487 y 18 se realizó ayer una jornada recreativa an la antesala de la llegada de la Primavera.

El patio fue especialmente decorado para la ocasión y se llevó a cabo la inauguración del nuevo sector de rejas de la institución. La decoración, la música y las distintas propuestas recreativas fueron las estrellas de la mañana  y acompañaron una jornada pensada para compartir y celebrar.

Durante la actividad, el Equipo directivo y la Cooperadora aprovecharon la ocasión para inaugurar un nuevo enrejado, realizado gracias al trabajo conjunto y al aporte de la comunidad educativa. Las familias también se sumaron activamente con puestos de comida y distintas iniciativas para recaudar fondos destinados a los viajes de egresados de los estudiantes.

La jornada contó con música, baile, DJ, actividades recreativas y la presentación de una banda integrada por exalumnos de la escuela, que regresaron para ser parte de la celebración. Fue así que con el sol como protagonista, la Escuela N.º 75  vivió un día pleno de encuentro, recreación y alegría, que permitió fortalecer los vínculos entre la escuela, las familias y los estudiantes y celebrar un nuevo comienzo de la Primavera.

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