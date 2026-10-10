El “Fitito” reúne a sus fanáticos en la Ciudad

Los fanáticos del emblemático “Fitito” celebran una verdadera fiesta automovilística en La Plata desde este sábado y hasta el lunes. Con la organización de la filial local del “Fiat 600 Club”, se conmemora el vigésimo quinto aniversario de la entidad a nivel nacional.

La exposición federal arranca este sábado, de 8 a 18 en El Bosque y continuará este domingo y lunes en la República de los Niños, en Gonnet, consolidando un fin de semana a puro motor, camaradería y amistad para grandes y chicos.

La convocatoria alcanzó los 490 inscriptos provenientes de diversos puntos del país, Chile y Uruguay. Leandro, uno de los organizadores le dijo a este diario que “hay autos para todos los gustos”. Pese a las tormentas que están pronosticadas para este fin de semana, confirmó: “El evento sigue vigente, nosotros no los vamos a suspender porque ya hay un montón de fititos dando vuelta”.