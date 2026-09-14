VIDEO.- El golpazo que se dio un vecino de La Plata por una pérdida de agua de ABSA    

La problemática de las pérdidas de agua en el casco histórico de La Plata sigue dando lugar a reclamos de vecinos de distintos barrios. Esta vez, las quejas emergen desde 29 entre 59 y 60, en donde este fin de semana un vecino se dio un flor de golpazo a causa del estado resbaladizo de la calzada. De milagro el hombre no sufrió una lesión que pudo haber sido verdaderamente para lamentar.

"Necesitamos hacer visible un problema que tenemos en la cuadra. A finales de mayo se rompió un caño de ABSA a mitad de la calle y no para de perder agua", relataron los frentistas.

"Hicimos reclamos en ABSA, escribimos al ente regulador del agua (Autoridad del Agua o ADA) y no obtuvimos respuesta. Cada día se hace más profunda la rotura y pierde más agua", afirmaron.

Además, alertaron que debido al estado resbaladizo de la calzada vehicular "ya se cayeron varios vecinos".

"No teníamos nada documentado, pero el sábado un vecino que se cayó obtuvo el vídeo. Pudimos registrar cómo se cae una persona. Es súper peligroso y un día de estos, si no la arreglan, esta situación va a dar lugar a un accidente mayor", señalaron.

Como puede apreciarse en las imágenes, no sólo es un lugar que los vecinos transitan a pie, sino que también pasan bicicletas, motos y autos.

"Por suerte está persona no se fracturó, pero algunos conductores tratan de esquivar el pozo y ya no se puede estacionar. Tarde o temprano van a chocar y va a suceder algo malo", advirtieron.