Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
JUBILADOS Y PENSIONADOS

El IPS confirmó el cronograma de pagos

Archivo

Por Redacción

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados bonaerenses. Los depósitos se realizarán en dos jornadas, el jueves 29 y el viernes 30, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma establece que el jueves 29 cobrarán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día también percibirán sus haberes los titulares de pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del documento.

En tanto, el viernes 30 de octubre será el turno de los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Por último, el IPS recordó que el vencimiento del plazo para cobrar por ventanilla será el martes 24 de noviembre. Los beneficiarios deberán tener en cuenta esa fecha para retirar sus haberes dentro del período establecido.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?