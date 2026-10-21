El IPS confirmó el cronograma de pagos

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó el calendario de pagos de octubre para jubilados y pensionados bonaerenses. Los depósitos se realizarán en dos jornadas, el jueves 29 y el viernes 30, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El cronograma establece que el jueves 29 cobrarán los beneficiarios de jubilaciones y pensiones cuyos DNI terminen en 0, 1, 2 y 3. Ese mismo día también percibirán sus haberes los titulares de pensiones sociales no contributivas, sin importar la terminación del documento.

En tanto, el viernes 30 de octubre será el turno de los jubilados y pensionados con DNI finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Por último, el IPS recordó que el vencimiento del plazo para cobrar por ventanilla será el martes 24 de noviembre. Los beneficiarios deberán tener en cuenta esa fecha para retirar sus haberes dentro del período establecido.