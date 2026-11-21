A los 10 años, Lautaro González decidió repartir golosinas vestido de Papá Noel por el barrio Santa Ana, en Melchor Romero, al advertir que a algunos chicos no les llegaban regalos en Navidad. En 2018 preparó unas 20 bolsitas con ayuda de su familia. Ocho años después, la iniciativa continúa y se sostiene con una colecta que convoca a vecinos, docentes y personas que colaboran desde distintos lugares.

“Yo veía a los chicos que a algunos no le llegaban regalos, que no venía Papá Noel y dije: ‘¿Por qué no ayudar?’”, recordó.

La idea surgió de manera espontánea en la primera Navidad que le tocaba sin su abuelo, fallecido un año antes. “Era rara esa Navidad”, recordó. Fue ese el contexto en el que le preguntó a su mamá si podían salir a repartir golosinas. Sus padres y su abuela reunieron el dinero para comprar los caramelos y lo ayudaron a preparar el traje. Cada bolsita llevaba apenas tres unidades. “Ver a los chicos recibiendo una bolsita de regalo: se les iluminaban los ojos. Es como que ya me quedó eso de seguir haciéndolo”, contó.

Durante los primeros tres o cuatro años, la familia se hizo cargo de los gastos. Cuando quisieron llegar a más chicos y el dinero propio ya no alcanzaba, comenzaron a organizar una colecta, hace aproximadamente cuatro años. En una de las ediciones llegaron a preparar cerca de 500 bolsitas, según recordó Lautaro. A las donaciones de vecinos se sumaron personas que viven lejos y colaboran mediante transferencias.

También participan preceptores de la Escuela de Educación Secundaria Media N° 27, donde Lautaro cursa el último año. La familia recibe caramelos, alfajores y chupetines, además de aportes de dinero para completar las compras. Los productos se compran el mismo 24 de diciembre. “Cuando tenemos toda la colecta va mi mamá, mi abuela o mi papá y va a comprar todas las golosinas”, explicó. Para colaborar, Lautaro compartió el alias LNG.87.

En algunas Navidades, Lautaro recorrió el barrio en una camioneta Kangoo decorada para la ocasión, con música y a paso lento para que los chicos pudieran acercarse. Entre las escenas que más recuerda está la de un padre que corrió con su hijo, que lloraba de emoción al verlo vestido de Papá Noel. “Para eso hago esto, para darle alegría a los chicos”, expresó. La primera salida, recordó, fue una improvisación familiar.

Según su visión, la felicidad siempre predomina, aunque le genera tristeza ver a chicos que llegan a Navidad con ropa gastada o embarrados. “Uno está acostumbrado a vestirse bien y los chicos salen todos embarrados, con la ropa rota”, señaló. Y agregó que, aunque para algunos una bolsita de caramelos pueda parecer poco, para otros recibirla de manos de alguien vestido de Papá Noel “es otro mundo”.

Lautaro está por terminar la secundaria y se anotó en la facultad de Medicina para estudiar Enfermería. Además, durante tres años participó de la academia de los Bomberos Voluntarios de El Peligro. Su mamá, Vanesa Rojas, lo acompaña desde el comienzo.

La familia vive en 524 entre 155 y 156, Santa Ana (Melchor Romero). Desde allí prepara una nueva Navidad de recorridas y bolsitas. La iniciativa también tuvo una visita al Hospital de Romero, Rojas.

Lautaro dejó un mensaje sobre la Navidad: “Disfruten de la vida, de las navidades, de los familiares. No sabés cuándo se puede ir alguno. Así que, disfruten”.