El “K-pop” juntó más de 500 fans en un club barrial

Los gritos y la música marcaron el ritmo de una jornada en la que el pop coreano o “K-pop” fue mucho más que un género musical. Más de 500 personas se reunieron ayer en el Club Ateneo Popular, en calle 39 entre 115 y 116, para compartir su pasión por BTS. Había niños, adolescentes, padres que acompañaban a sus hijos y hasta una abuela de más de 70 años, lo que muestra que el fenómeno no distingue edades.

La convocatoria fue organizada por “KPop La Plata City”, una comunidad de fans que nació hace cuatro años para compartir la pasión por la música coreana. “Es un movimiento cultural para toda la familia”, resumió Pieri Aguilar, integrante de la agrupación, en diálogo con este diario.

En el salón principal, los grupos de bailarines subieron al escenario para mostrar sus coreografías de K-pop. Frente a ellos, decenas de fans acompañaron cada presentación con gritos y aplausos. En otro de los salones, las gigantografías de RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, los siete integrantes de BTS, se convirtieron en una parada obligada para quienes querían llevarse una foto de recuerdo.

El encuentro también contó con stands de merchandising, juegos, sorteos y trivias.

“Hay fans de todas las edades, desde chicos de ocho años o menos hasta abuelas ARMY (fans de BTS)”, contó Aguilar. Entre ellas estaba Marta, de más de 70 años, que viajó desde Avellaneda para participar del encuentro. “Es un amor de persona”, señaló. También destacó que llegaron fans de distintas localidades, como Quilmes, Berazategui y Almirante Brown. Es que la convocatoria superó las expectativas, ya que participaron más de 500 personas, frente a las 300 que suele reunir el fan club, según indicaron desde la organización.

Detrás del furor también hay historias como la de More, de 12 años, que llegó desde Corrientes junto a su tía Belu. La nena, que tiene una discapacidad y se moviliza en silla de ruedas, podrá cumplir su sueño de ver a BTS gracias a una campaña solidaria que se viralizó en las redes sociales.

“Un día dije: ‘No voy a poder ir’, y a la semana me confirmaron: ‘Te compramos la entrada para BTS’. No me lo creo. Hasta ahora no me lo creo”, contó More emocionada. Su tía explicó que la música la ayudó a atravesar un momento difícil de su vida. Para la niña, BTS también fue compañía frente a la exclusión escolar. “Podría haber miles de personas a mi alrededor, pero yo no me iba a sentir acompañada. En cambio, con la música sí. Tiene un lugar especial en mi corazón”, expresó.

Morena, una platense de 15 años que fue acompañada por su mamá, descubrió el K-pop a los nueve años por un video del grupo musical femenino surcoreano “Red Velvet”. A partir de ahí se hizo fanática y participa de estos encuentros para conocer a otros seguidores. “Es muy difícil encontrar a alguien que comparta estos gustos”, explicó a este diario.

El interés va más allá de las canciones. “El idioma es algo que nos gusta mucho a las fans, porque queremos conocer más sobre la cultura y entenderla”, señaló Aguilar, al explicar que esta vez no pudo realizarse la clase de coreano ni la propuesta de vestimenta tradicional, aunque el objetivo se mantuvo: compartir una pasión y generar vínculos.