El “K-Pop” llena la Ciudad: hoteles sin plazas y alquileres por las nubes

El furor por la llegada de BTS a La Plata disparó la demanda de alojamiento. Según fuentes del sector, hoteles, hostels y alquileres temporarios tienen reservada más del 95 por ciento de su capacidad desde hace meses. Así, a días de los tres recitales que el grupo ofrecerá en el Estadio Único Diego Armando Maradona, la llegada de miles de fanáticos promete impulsar la actividad económica platense.

Los shows se realizarán el 21, 23 y 24 de octubre, como parte de la gira mundial BTS World Tour Arirang. La banda se presentará por primera vez en la Argentina y la Ciudad será el escenario de su ansiado debut, por lo que se espera la llegada de seguidores de distintos puntos del país y del exterior para ver en vivo a uno de los máximos referentes del K-pop (música popular coreana).

Con capacidad para más de 53.000 personas, el estadio albergará en tres jornadas más de 150.000 espectadores. La convocatoria despierta expectativas en distintos sectores de la economía local, ante el movimiento que podría producir la permanencia de los visitantes en la Ciudad y los gastos que realicen en alojamiento, gastronomía y comercios.

Alojamiento casi completo

Uno de los sectores con más demanda es el alojamiento. Según datos del Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur), La Plata cuenta con 1.866 plazas hoteleras y alrededor de 2.000 alojamientos temporarios, de acuerdo con estimaciones basadas en plataformas de reservas.

“Hace tres meses que la mayoría de los hoteles están ocupados”, afirmó a este diario Gustavo Princi, titular del organismo.

Sobre el comportamiento de los visitantes, el funcionario señaló que la mayoría se queda una noche o dos como máximo. Además, indicó que, ante la ocupación casi total en La Plata, muchos fanáticos también buscaron alternativas en localidades cercanas, como Berisso, Ensenada, la Ciudad de Buenos Aires o zonas próximas.

Desde el sector hotelero local, María Laura Nina, titular de un establecimiento céntrico, confirmó que las reservas están completas desde hace varios meses. “La hotelería platense está toda vendida”, sostuvo. En su caso, destacó la presencia de huéspedes latinoamericanos y señaló que la tarifa promedio de una habitación doble ronda los $250.000.

A esta opción se suman los alquileres temporario de casas y departamentos. Desde el Ematur señalaron que la demanda comenzó a crecer tras el anuncio de los recitales y que, según un relevamiento del organismo, ya en marzo casi no quedaban unidades disponibles para esas fechas en las plataformas digitales de reservas.

En cuanto a esta alternativa, varios fanáticos expresaron en redes sociales su malestar por los altos precios y denunciaron que algunos propietarios cancelaron reservas para volver a ofrecer las propiedades a tarifas más elevadas ante la fuerte demanda.

La martillera Gisela Agostinelli también advirtió que los precios de los alquileres temporarios se dispararon por la alta demanda y “se alejaron de los valores habituales del mercado”. Como ejemplo, señaló que por un monoambiente se llegó a pedir más de $400.000 por noche, cuando la tarifa habitual oscila entre $70.000 y $100.000.

En cuanto a las opciones más buscadas, detalló que fueron los monoambientes y los departamentos de uno y dos dormitorios, además de casas para grupos de visitantes de Chile, Uruguay y distintas provincias.

La gastronomía, a la expectativa

El concierto también genera interés en los comercios locales, especialmente en el sector gastronómico, que espera recibir parte del público que estará de visita.

En tanto, algunos locales de la Ciudad sumaron platos asiáticos a sus propuestas. Un histórico local gastronómico situado en 5 y 54 ofrece mochi (pastel de arroz japonés), shokupan (pan de molde suave y esponjoso), pancho coreano y papas sazonadas con alga nori, sésamo y pimentón. Otros establecimientos incorporaron pollo frito al estilo coreano con salsa gochujang, una pasta de ají rojo de sabor picante, dulce y salado.

Además, del 22 al 24 de octubre, el Pasaje Dardo Rocha será sede de “Hola Corea”, una propuesta con actividades vinculadas al K-pop y las tradiciones coreanas. Habrá talleres de cosmética coreana (K-beauty), baile, decoración de lightsticks (bastones luminosos que usan los fanáticos del K-pop), karaoke y la posibilidad de probarse los tradicionales hanbok (vestimenta típica), entre otras experiencias culturales.

De esta manera, la música, la gastronomía y las propuestas culturales se combinan para ampliar el movimiento turístico y comercial que genera la llegada de BTS a La Plata.