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PEREGRINACIÓN Y MISA

El legado de Sor María Ludovica en la calle

Una nutrida columna pasó por el área comercial de calle 12 / G. Calvelo

Por Redacción

La Ciudad homenajeó el sábado a Sor María Ludovica con una peregrinación desde el Hospital de Niños hasta Plaza Moreno y una misa en la Catedral. Se celebró así el aniversario del nacimiento de la religiosa italiana que dejó una huella profunda en la salud infantil de la Ciudad.

La jornada comenzó a las 15, con una concentración en 64 y 14, organizada por el Arzobispado y la Congregación de las Hijas de Nuestra Señora de la Misericordia. Durante la caminata, los participantes atravesaron cuatro postas dedicadas al amor y la misericordia, el servicio y la alegría, el cuidado y la ternura, y la esperanza y la fe. El cierre fue con una celebración presidida por el arzobispo Gustavo Carrara.

Nacida el 24 de octubre de 1880 en San Gregorio, Italia, Sor María Ludovica llegó a la Argentina en 1907 y en 1908 empezó a trabajar en el Hospital de Niños platense. Realizó tareas de cocina, despensa y ropería, hasta que en 1915 asumió como administradora y superiora. Además impulsó obras, nuevas salas, quirófanos, laboratorios y equipamiento médico.

Beatificada por el papa Juan Pablo II en 2004, sus restos descansan en la Catedral platense. Esta semana fue distinguida como Ciudadana Ilustre post mortem de La Plata.

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