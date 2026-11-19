Entre las familias que dejaron una profunda huella en la historia musical de la ciudad de La Plata, los Almerares ocupan un lugar de privilegio.

El legado de este clan familiar, transmitido de generación en generación y estrechamente ligado al Teatro Argentino, tuvo una de sus expresiones más destacadas en el Cuarteto Almerares, prestigiosa agrupación de cámara fundada en 1972 e integrada originalmente, entre otros músicos, por los hermanos Héctor, Jorge y Francisco Almerares, que en 1976 pasó a formar parte de los cuerpos estables del coliseo platense.

Esa tradición artística encontró continuidad en las hijas de Héctor y de Leonor Baldassari, quien fuera primera bailarina del Teatro Argentino: de un lado, Paula Almerares, una de las más destacadas sopranos argentinas, cuya voz conquistó escenarios como el Teatro Colón, La Fenice de Venecia y el Metropolitan de Nueva York, además, claro, del primer coliseo bonaerense. Y del otro, Viviana Almerares, reconocida violonchelista, concertista, docente e integrante actual de la Orquesta Estable del Teatro Argentino.

A través de distintas generaciones, la familia Almerares contribuyó tanto al enriquecimiento de la actividad musical platense como a la formación de nuevos intérpretes y a la proyección artística de nuestra ciudad en el mundo.