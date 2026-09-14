En La Plata, el mal estacionamiento sigue al tope de las infracciones de tránsito

El tránsito cotidiano en las calles de la Ciudad sigue mostrando severas faltas de convivencia vial. Entre enero y agosto de este año, se labraron 43.696 actas de comprobación y se constataron 46.314 infracciones, según las cifras relevadas por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia.

El reporte detalla un preocupante predominio de las conductas antirreglamentarias al momento de estacionar, sumado a faltas graves como cruzar con el semáforo en rojo o conducir sin la documentación obligatoria.

Radiografía de las faltas: el estacionamiento en la mira

Del total de faltas detectadas por los inspectores comunales, casi la mitad correspondió a la infracción por “Prohibido estacionar”, con un registro de 22.180 casos.

A esa cifra se suman múltiples bloqueos del espacio público y accesos peatonales: paradas de micros o taxis: 5.390 actas; estacionamiento sobre sendas peatonales: 3.607 actas; estacionamiento en ochavas: 2.820 actas; estacionamiento sobre las veredas: 1.961 actas.

En tanto, la carga y descarga indebida tuvo 959 actas; doble fila: 859 actas; bloqueando rampas o en espacios reservados para discapacitados: 157 actas.

Además de las fallas al estacionar, se labraron 5.321 infracciones por faltas graves de seguridad vial, que incluyen cruzar semáforos en rojo, circular hablando por celular o prescindir del cinturón de seguridad).

En tanto, por la falta de documentación se labraron 1.937 actas; 371 motociclistas fueron sancionados por no usar casco; se registraron 312 maniobras riesgosas y 107 giros en U prohibidos.

Durante los controles, las autoridades procedieron a la retención preventiva de 333 licencias de conducir.

Secuestro masivo de vehículos en la vía pública

El incumplimiento de las normas viales y la falta de papeles en regla derivaron en la remoción de miles de unidades de la circulación.

Entre la Secretaría de Control Urbano y Convivencia y la Secretaría de Seguridad, se sacaron de las calles más de 6.800 vehículos en lo que va del año.

Según se informó en la Municipalidad, Control Urbano secuestró 1.608 motos, 328 autos, con un total de 1.936 unidades. La Secretaría de Seguridad secuestró 4.093 motos y 788 autos, con un total de 4.881 vehículos.

Seguridad, alcoholemia y prevención del delito

En paralelo a la fiscalización del tránsito, la Secretaría de Seguridad llevó adelante tareas operativas entre enero y el 31 de agosto, confeccionando 4.008 actas (3.583 por secuestros de vehículos y 425 por infracciones diversas).

Un aspecto crítico de los controles nocturnos y de fin de semana fue la realización de test de alcoholemia, donde se detectaron 739 conductores con graduación alcohólica positiva, quienes fueron sacados de circulación de inmediato.

Por otro lado, el despliegue de las fuerzas de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad arrojó 5.135 aprehensiones en el período analizado. La nómina de personas puestas a disposición de la Justicia se compone de: 4.026 hombres adultos y 518 mujeres adultas y en el caso de los menores fueron 562 varones y 29 mujeres.

En el marco de estos procedimientos de interceptación y patrullaje, las autoridades incautaron un total de 248 armas de fuego, 54 réplicas y 4.696 municiones, sacando de la calle elementos habitualmente utilizados para la comisión de delitos.