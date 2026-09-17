El mercado inmobiliario sufrió un desplome del 10,9 por ciento

Lo que hasta hace unos meses funcionaba como un motor de compensación para la economía local hoy enciende luces rojas en los tableros económicos La Plata. Durante casi dos años, el ritmo del mercado inmobiliario logró amortiguar la severa contracción que arrastra la construcción. Sin embargo, según un informe de la UNLP registró un desplome de la actividad y pasó a ser el factor principal de la caída del indicador general de la actividad.

El Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (LAB REAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) informó que los datos correspondientes al segundo trimestre de 2026, el índice sintético LAB REAL (que combina la actividad inmobiliaria y la construcción) registró un retroceso interanual del -8,3%, profundizando la baja del período previo (-5,8%). En la comparación de mediano plazo, el nivel actual se ubica un -14,4% por debajo del mismo trimestre de 2023, evidenciando un deterioro estructural en el tejido productivo y financiero ligado a la vivienda.

MERCADO INMOBILIARIO EN ROJO

El dato más revelador de este relevamiento es el quiebre de tendencia en la actividad inmobiliaria, que tras un extenso ciclo de expansión cayó un -10,9% interanual en el segundo trimestre de 2026.

Se trata del tercer trimestre consecutivo con saldo negativo (-1,1% en el cuarto trimestre de 2025 y -6,2% en el primero de 2026). La baja afecta de forma transversal a todas las variables analizadas del rubro:

-Escrituras de compraventa: la venta de inmuebles sufrió un severo impacto al caer un -20,1% interanual, en línea con la contracción observada a nivel provincial (-21,0%). Si bien el volumen de transacciones se mantiene un +27,2% por encima de los registros de 2023, la tendencia descendente acumula tres trimestres consecutivos en caída.

-Alquileres temporarios: tras las subas experimentadas en 2024 y parte de 2025, la actividad cedió un -7,2% interanual, acentuando la merma registrada a principios de año.

-Alquileres residenciales: La cantidad de hogares inquilinos mostró una disminución del -0,9% interanual (fuente EPH/INDEC). El nivel se posiciona un -7,9% por debajo del segundo trimestre de 2023.

-Empleo en el sector: La ocupación registrada en el rubro inmobiliario cayó un -1,1% interanual, consolidando una seguidilla de diez trimestres en baja y encontrándose un -3,3% por debajo de los niveles de tres años atrás.

A este escenario se suma el freno en los créditos hipotecarios. Apenas el 5,9% de las operaciones de compraventa se concretaron mediante hipotecas en el segundo trimestre de 2026, retrocediendo desde el 8,5% registrado en el primer trimestre y alejándose de los picos superiores al 9% observados en 2025.

LA CONSTRUCCIÓN EN CRISIS PROLONGADA

Por el lado de la actividad de la construcción, el panorama continúa sumido en una depresión prolongada. El subindicador retrocedió un -6% interanual, encadenando diez trimestres consecutivos en terreno negativo.

Respecto al segundo trimestre de 2023, el sector ha perdido un 29,6% de su nivel de actividad.

Entre las variables que componen este bloque se destaca que la venta de materiales de construcción tuvo la caída de un -11% interanual, profundizando la tendencia negativa y mostrando un desplome del -30,6% en comparación con 2023. Con respecto al empleo formal en obras, el trabajo registrado en la construcción cayó un -5,5% interanual, sumando cuatro trimestres de caídas sostenidas y acumulando una pérdida del -12,8% frente a 2023.

En lo referido a la superficie permisada, es la única señal favorable del informe al incrementarse un +2,9% interanual (visados por el Colegio de Arquitectos y permisos municipales). Pero este repunte no logra revertir el rezago acumulado: la superficie permisada permanece un -41,3% por debajo de los datos de tres años atrás.

En materia de costos, el Índice Apymeco determinó que el costo de la construcción en La Plata subió un +23,3% interanual.

Sin embargo, la relación entre salarios y metro cuadrado se deterioró: el valor de un metro cuadrado equivale actualmente a 1,17 salarios mensuales promedio del sector, cuando tres años atrás esa relación se ubicaba en 1,37 salarios.

A través de la extensión del indicador a 66 municipios de la Provincia de Buenos Aires, el informe de la UNLP permite dimensionar el peso y desempeño relativo de la capital provincial. La Plata se consolida como uno de los distritos de mayor volumen: ocupa el 2° lugar provincial en cantidad de operaciones inmobiliarias y el 3° puesto en superficie autorizada para construir.

Sin embargo, al evaluar la velocidad de desempeño y variación interanual en el trimestre analizado, la ciudad capital quedó relegada al puesto 39 de 66 municipios, reflejando el impacto de la desaceleración local frente al resto de la Provincia.

Sin el contrapeso que representaba el mercado de inmuebles para sostener los números de la edificación, el indicador sintético general entra en un terreno de contracción profunda. La combinación de crédito escaso, caída en la venta de insumos, pérdida de puestos de trabajo y retroceso en la compraventa configura un panorama complejo para el desarrollo urbano y económico de La Plata en la segunda mitad de 2026.