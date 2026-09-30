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EL 7 DE NOVIEMBRE

El Nacional vuelve a reunir a sus exalumnos

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Por Redacción

El “Colegio Nacional Rafael Hernández”, de la UNLP, abrirá nuevamente sus puertas el sábado 7 de noviembre para recibir a sus exalumnos en “Volver al Nacional”, una celebración que reunirá a distintas promociones (de 19 a 24) en 1 y 49.

La propuesta, organizada por el Centro de Exalumnos, busca afianzar una fecha de reencuentro entre generaciones.

La tarjeta cuesta 30 mil pesos e incluye tres empanadas y dos consumiciones (agua, gaseosa o cerveza), o una lata de vino.

Las entradas se consiguen a través de los delegados o coordinadores de cada promoción. También en Óptica Bermúdez (7 entre 54 y 55), lunes a viernes de 9 a 17.30 y sábados de 9 a 13; XL Carteras (9 entre 48 y 49), lunes a sábados de 9 a 20; La Winchería (diagonal 79, 5 y 55), jueves a domingos desde las 18.30; y en el Colegio Nacional (1 y 49), martes de 11 a 14 y jueves de 15 a 18.

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