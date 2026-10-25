El negocio de las quintas, ¿con un empujón del Súper Niño?

El pronóstico de un escenario meteorológico caracterizado por lluvias intensas y la presencia del fenómeno del súper niño podría traer novedades favorables para el mercado de alquileres de casaquintas. El segmento inmobiliario suburbano comienza a posicionarse como una alternativa estratégica para las familias que buscan asegurar su descanso estival sin alejarse de la Región.

En el mercado inmobiliario local prevalecen expectativas favorables para las próximas semanas, previéndose un repunte en las operaciones a medida que se aproxima el final del año. Si bien este mes las consultas se mantuvieron en niveles moderados, entre los operadores del sector está la idea de que el factor climático funcionará como dinamizador de la demanda local.

La martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”, indicó que “el Servicio Meteorológico Nacional dice que hay 100% de probabilidades que se mantenga la corriente del niño, intensificándose con un pico en diciembre 2026 y extendiéndose para los meses de enero, febrero y marzo 2027, esto implicaría más lluvias, tormentas severas, y riesgo de inundaciones. No es que lloverá todos los días, pero ir a la Costa Atlántica sabiendo que el pronóstico es desfavorable no es tan simple, ya que eso también implica una serie de gastos extras y más cuando hay niños y adolescentes en las familias. Por tal motivo, muchas personas que tenían planeado irse a la costa están recalculando y repensando esa decisión, prefiriendo alquilar una casaquinta por temor a que les llueva durante las vacaciones afuera de la ciudad”.

Según estimaciones del mercado local, los valores varían según la localización y las prestaciones de cada inmueble.

Para una casaquinta estándar con pileta y parque situada en zonas como Parque Sicardi, Arana o Barrio Aeropuerto, las cifras rondan hoy los 1.500 dólares la quincena y los 2.500 dólares por el mes completo. En tanto, en sectores de alta demanda como City Bell, Gonnet y Villa Elisa, los montos ascienden a unos 2.000 dólares quincenales y entre 3.000 y 4.000 dólares mensuales. Para las unidades de gama superior ubicadas dentro de barrios cerrados o countries de City Bell, el rango tarifario oscila entre los 5.000 y 9.000 dólares al mes, según el equipamiento y las comodidades ofrecidas. Asimismo, en la franja más accesible se posicionan inmuebles con tarifas diarias que parten desde los $ 120.000.

Ante un cuadro de precipitaciones frecuentes, veranear en un destino costero puede generar erogaciones extra en entretenimiento, gastronomía y traslados. Actividades como salidas al cine, paseos comerciales, salas de juegos o la movilización hacia distintas playas implican desembolsos que no suelen contemplarse en días de sol.

UN STOCK ACOTADO

Adicionalmente, analistas del sector inmobiliario regional destacan que la plaza platense de alquileres temporarios presenta un volumen de oferta estructuralmente acotado. Aunque no existe un registro oficial que contabilice con precisión la totalidad de los inmuebles disponibles en el segmento estival, se calcula que la oferta global abarca un universo aproximado de 150 casas adaptadas para la locación de verano.

La preferencia de los inquilinos se orienta con claridad hacia propiedades de dimensiones amplias que dispongan de parque arbolado, piscina, quincho cerrado con parrilla y sistemas de aire acondicionado.

Estas características garantizan la realización de actividades recreativas y reuniones familiares a resguardo de las inclemencias del tiempo, transformando la vivienda temporal en un centro integral de esparcimiento sin depender del clima exterior.

A pesar de que permanecer cerca del radio urbano pueda restar cierta sensación de desconexión respecto de la rutina laboral y las tareas del hogar, el contexto climático actual convierte a las quintas locales en una solución funcional y económica, ahorrando gastos de combustible, peajes y trayectos prolongados por ruta.

Refiriéndose a la evolución prevista para la demanda a medida que se acerque el período estival y las ventajas operativas de esta modalidad, Agostinelli concluyó: “Por las condiciones climáticas estimadas, esperamos que hacia finales de noviembre y diciembre la demanda local se active ya que muchas personas preferirán quedarse, hacer día de pileta y no arriesgar viaje largo y costoso. Muchas personas consideran que quedarse en la ciudad no es vacacionar, ya que permanecen cerca del trabajo, hay que hacer mandados, cocinar, y no lo sienten como un cambio de aire, pero con el panorama climático puede ser una muy buena opción para este año por la amenaza del súper niño”.

Con todo, la combinación entre variaciones meteorológicas, la búsqueda de previsibilidad económica y una oferta reducida en la región podrían darle un nuevo aire al segmento de las casasquintas en el cordón periurbano platense.