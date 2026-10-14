El Niño y las lluvias suman otro factor de riesgo: caída de árboles

Las lluvias persistentes que afectan a la Región en el marco del fenómeno de El Niño reavivaron la preocupación por la caída de árboles en La Plata. Especialistas advierten que el anegamiento del suelo puede debilitar el anclaje de las raíces y aumentar el riesgo de desplomes, aunque también influyen otros factores, como el estado de los ejemplares.

La problemática volvió a quedar en foco tras la caída de un enorme árbol frente al colegio San Vicente de Paul, en barrio Hipódromo. El ejemplar se vino abajo ayer al mediodía en 116 entre 43 y 44, cayó sobre un vehículo estacionado y obligó a restringir el tránsito en la zona.

El hecho puso en evidencia los riesgos que pueden representar estos casos, especialmente en sectores cercanos a las escuelas, por donde a diario circulan chicos, docentes, familias y vecinos.

Este no fue el único episodio registrado. Frente a la Escuela Graduada “Joaquín Víctor González”, en la zona de calle 50 y 115 también cayó un árbol de gran porte.

A su vez, en otros puntos de la Ciudad hay diferentes especies del arbolado urbano que también generan preocupación por su estado. Entre los casos que los vecinos hicieron llegar a este diario, se encuentra uno situado sobre calle 45, casi esquina 3, que cada vez está más inclinado hacia la calle y que, a simple vista, parece estar sostenido por los cables que la cruzan.

En este contexto, se encendió la alerta por la posible influencia de las lluvias persistentes en la caída de los árboles”.

LLUVIAS QUE PUEDEN DEBILITAR

Corina Graciano, ingeniera forestal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) e investigadora del Conicet en el Instituto de Fisiología Vegetal, explicó que las lluvias persistentes pueden debilitar el anclaje de los árboles. “Cuando el suelo está encharcado, pierde la resistencia que opone al movimiento de las raíces. Las raíces patinan más en un suelo anegado que en uno seco”, señaló. Sin embargo, aclaró que ésto no influye por sí solo en la caída de los árboles.

Sobre el ejemplar que cayó frente al colegio San Vicente de Paul, la especialista indicó que “a simple vista, parecía sano y no era demasiado viejo. Además, levantó parte de la vereda, una señal de que tenía raíces desarrolladas”. Para determinar qué provocó la caída, consideró necesario “revisar el terreno y detectar posibles daños, como una pérdida de gas o un anegamiento prolongado”.

Graciano también mencionó otros factores que influyen en estos fenómenos, como una copa desequilibrada, las podredumbres del tronco y las obras en las veredas que dañan las raíces.

Entre las señales de alerta, destacó la inclinación progresiva del tronco, las grietas en el suelo y el levantamiento de baldosas.

De todos modos, advirtió que no siempre es posible anticipar un desplome: “Es imposible predecir con el cien por ciento de certeza que un árbol no se va a caer”.