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La Región

El nuevo Paseo del Bosque toma forma: senderos, iluminación y mobiliario urbano

Son intervenciones destinadas a recuperar y acondicionar distintos sectores del predio, mejorar su infraestructura y preservar el entorno natural

Las obras en el nuevo Paseo del Bosque

Por Redacción

La Municipalidad de La Plata avanza con la puesta en valor en el Paseo del Bosque, que incluye mejoras en la infraestructura y el acondicionamiento de distintos sectores para optimizar las condiciones de uso y circulación.

Enmarcada en el Plan de Recuperación del Espacio Público impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, y bajo el lema "para que el bosque vuelva a ser bosque", los trabajos contemplan la incorporación de nuevos ejemplares arbóreos en los sectores que lo requieran y la siembra de césped en las superficies intervenidas, con el propósito de recuperar y acondicionar el entorno natural.

Por otro lado, en la gruta se cerraron los antiguos baños y se proyecta la construcción de nuevas instalaciones sanitarias en otra ubicación, mientras se avanza en la recuperación de senderos mediante la reutilización de materiales retirados de otros sectores. Por otro lado este martes se está cercando un sector para sembrar césped nuevo.

En paralelo, se procedió a la demolición de los puestos gastronómicos con concesiones vencidas y al retiro de parrillas deterioradas, juegos y mobiliario en mal estado para liberar espacio, recuperar sectores y mejorar las condiciones generales del predio.

Las acciones incluyen, además, la limpieza del mobiliario y de la infraestructura de uso común, la nivelación del terreno y el mantenimiento de plantas, entre otras tareas. Conjuntamente, la intervención prevé la repotenciación de las instalaciones eléctricas y el reemplazo de mobiliario deteriorado.

Cabe recordar que, como parte del Plan de Recuperación del Espacio Público, ya se pusieron en valor las plazas San Martín, Rocha, Italia, España, del Perú, Juan Manuel de Rosas, Copacabana y de la Madre. Además, se intervino el Parque San Martín y evoluciona la puesta en valor de Parque Saavedra, entre otras ejecuciones.

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