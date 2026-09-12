“El plan de bacheo va a alcanzar las mil cuadras”

“Tras resolver emergencias del espacio público (como la reubicación de la venta ambulante en paseos de compras), la prioridad absoluta pasa a ser el plan intensivo de bacheo y transitabilidad en todo el partido”, aseguró en una entrevista con EL DIA, el intendente de la Ciudad, Julio Alak, que hizo un fuerte hincapié en los reclamos de los vecinos y también contó cómo será la misión comercial a China que encara para los próximos días.

- En materia de obras e infraestructura urbana, ¿cuáles son los ejes para lo que resta del año?

- Las principales demandas vecinales registradas a través de la línea 147 corresponden a iluminación y reparación de baches. El ritmo de reparación de baches escalará de 300 cuadras mensuales en septiembre a 600 cuadras en octubre, alcanzando las 1.000 cuadras mensuales a partir de noviembre y diciembre con el nuevo plan de mantenimiento urbano. Esto se suma al plan en marcha de pavimentación de 1.000 cuadras, al cual se agregarán 500 cuadras adicionales el año próximo.

- El Concejo Deliberante aprobó su licencia para una misión comercial a China de 5 días de agenda a partir de la próxima semana. ¿Por qué se eligió Shanghai y Beijing como destino y qué se busca allí?

- El viaje incluye Shanghai y Beijing para presentar proyectos de inversión destinados a la Ciudad, en particular para el cinturón hortícola, que es uno de los más grande y de mayor producción de frutas y verduras de Argentina, pero carece de infraestructura de frío. Por falta de plantas de frío se tiran 10.000 toneladas de frutas y verduras al año.

Tampoco se cuenta con plantas de disecado en la Ciudad; actualmente, el disecado de la producción local debe realizarse en Córdoba debido a la falta de inversión local.

Hace seis meses se recibió una propuesta de empresarios chinos para construir una megaplanta de frío de 30.000 m² (3 hectáreas) en La Plata. Esta infraestructura permitiría estabilizar la producción local, almacenar los excedentes y comercializarlos en otras estaciones del año.

Actualmente, aunque La Plata es líder en producción de tomate, alcauciles, apio y otras variedades, al terminar la etapa de cosecha se debe importar mercadería de países como Brasil por no poder estoquearla, lo que genera pérdida de divisas para el país.

Se está trabajando en cooperación institucional con la Embajada de China y la Cámara de Comercio de Shanghai. El convenio marco se firma entre la Cámara de Comercio e Industria de Shanghai y entidades locales como la Federación Económica y la Unión Industrial de La Plata.

Seguridad, tecnología y asistencia técnica

- ¿Qué otros temas se abordarán en la agenda de trabajo con Shanghai?

- Se mantendrán reuniones sobre prevención del delito y videovigilancia, tomando como referencia el sistema tecnológico de Shanghai. El municipio firmará un convenio de asistencia técnica para ampliar el sistema de seguridad local.

Aunque la responsabilidad primaria en seguridad es de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el municipio actúa como auxiliar de la Policía y la Justicia.

El 3 de noviembre comenzará a funcionar un nuevo sistema de videovigilancia licitado por la Municipalidad. La red de fibra óptica municipal se ampliará de 40 km a 560 km, permitiendo conectar cámaras de alta resolución con inteligencia artificial y reconocimiento de patentes/personas con pedido de captura.

A partir de noviembre, el centro de operaciones municipal en la sede de 20 y 50 dispondrá de una biblioteca digital para que los fiscales del Poder Judicial accedan directamente a las grabaciones mediante clave, sin requerir pedidos por nota.

- ¿Con cuántas cámaras se cuenta actualmente y a cuánto se planea llegar?

Al asumir la gestión había 900 cámaras instaladas, pero 300 estaban fuera de servicio; tras reparar y poner a punto los equipos, actualmente funcionan 900 cámaras. El plan prevé llevar el sistema a 2.400 cámaras operativas, cuadriplicando la cantidad inicial en funcionamiento. El sistema incluirá un anillo digital con videovigilancia en 50 accesos a la ciudad (autopista, caminos Centenario, Belgrano, 44, 520, 66, calles 7 y 13, Ruta 11 y accesos rurales). l anillo digital estará interconectado con las cámaras de AUBASA en la Autopista La Plata-Buenos Aires y con la Secretaría de Transporte de la Nación en el ferrocarril.

La inversión implica un desembolso inicial de 100 millones de pesos y un costo operativo mensual cercano a los 400 millones de pesos.

En cuanto al patrullaje, se pasó de 16 patrullas antiguas a un total de 120 vehículos operativos. ctualmente operan 4 drones para tareas de vigilancia y prevención (como evitar usurpaciones), los cuales se irán incrementando de manera progresiva.

“Hay una propuesta desde China para construir una megaplanta de frío de 30.000 m²”