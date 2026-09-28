El precio del pescado: la merluza gana terreno frente a la carne

El mayor volumen de pesca trae impacto en la Región. Así se vio en el índice de producción industrial pesquero del INDEC aumentó en julio 300,2% interanual y 7,1% mensual desestacionalizado. Dentro de la actividad, los crustáceos tuvieron un salto de 2.786,8%, aunque los peces prácticamente no variaron en julio y acumularon una suba de 11,9%.

El volumen desembarcado aporta una segunda referencia. Entre enero y julio se registraron 584.928 toneladas, 16% más que en igual período de 2025 y por encima de los registros de 2023 y 2024. El langostino explicó parte importante del incremento, con 144.137 toneladas y una suba interanual del 121%.

Ese aumento de la oferta no significa que los precios minoristas hayan caído en la misma proporción. Pero sí coincide con una fuerte competencia entre pescaderías y con promociones por volumen, especialmente en productos de mayor rotación como la merluza.

El corte más competitivo

El dato más concreto aparece en El Timón, que actualmente publica una oferta de 3 kilos de merluza por $32.000. El valor equivale a $10.667 por kilo, contra un precio de lista de $14.000 para el filet de merluza fresco.

Otras pescaderías muestran un valor parecido: ofrecen combos de tres kilos de filet de merluza desespinada a $35.200, unos $11.733 por kilo, mientras el filet individual figura a $13.230. También vende dos kilos de pescadilla a $23.700.

La diferencia también aparece en otras presentaciones. En el Mercado Bonaerense Fijo de La Plata, hay pescaderías que ofrecen el filet de merluza freezado a $9.999 por kilo y medallones de merluza natural a $6.600.

En agosto, un relevamiento de EL DIA había ubicado el filet de merluza en La Plata entre $13.000 y $16.000 por kilo, mientras el asado rondaba los $20.000. Según comerciantes consultados por el diario, en el último año la carne vacuna aumentó cerca de 50%, frente a una suba de alrededor de 10% para los productos de mar.

La comparación con las carnes

El cambio se vuelve más visible cuando se comparan precios por kilo. Una merluza de $10.667 en promoción queda por debajo de numerosos cortes vacunos y bastante cerca de productos aviares y porcinos, aunque pollo y cerdo todavía conservan opciones más económicas.

En el Mercado Bonaerense Fijo de La Plata, durante septiembre se ofrecieron asado tres costillas a $7.500, asado americano a $12.500, bife a $12.900 y falda a $6.000. Son precios promocionales y no representan el promedio de las carnicerías, pero muestran hasta dónde puede llegar la brecha cuando interviene una oferta subsidiada o de bajo margen.

En la comparación con supermercados, la distancia aumenta. Relevamientos de precios de carne vacuna en el AMBA ubican muchos cortes habituales por encima de los $18.000-$20.000 por kilo, aunque también existen promociones puntuales en cadenas y mercados. Por eso, la merluza compite especialmente con asado, paleta, roast beef y otros cortes de precio medio.

El pollo y el cerdo, en cambio, siguen siendo competidores fuertes por abajo. El consumidor puede encontrar pata muslo, pollo entero y determinados cortes porcinos en valores inferiores a la merluza, de modo que el pescado todavía no es la proteína más barata del mostrador.

Racconto desde 2023

La diferencia actual se entiende mejor con perspectiva. En 2023, un kilo de merluza en La Plata podía encontrarse alrededor de $1.800-$2.200 en determinados comercios, mientras el asado promocional rondaba los $3.000. La brecha existía, pero la carne seguía siendo una referencia accesible para buena parte del consumo.

Durante 2024 y 2025, los dos mercados avanzaron con la inflación, aunque la carne vacuna empezó a mostrar aumentos más pronunciados. Para Semana Santa de 2025, algunas pescaderías tenían la merluza a $10.870 por kilo, con otras pescaderías de la ciudad en valores de $9.450 a $12.400.

Ahora, otras pescaderías mantienen el filet individual en $13.230 y en El Timón el filet fresco en $14.000, mientras ambos comercios ofrecen descuentos por volumen. La evolución nominal existe, pero quedó muy por debajo de la inflación acumulada y de la trayectoria de varios cortes vacunos.

El INDEC informó que la inflación nacional fue 1,7% en agosto de 2026, lo que refuerza la importancia de observar no sólo cuánto aumentó una proteína, sino cuánto aumentó respecto del resto de los alimentos.

¿Más pesca significa menos precio?

La relación económica es posible, pero no automática. Más desembarques aumentan la disponibilidad de materia prima y pueden permitir a las pescaderías comprar más volumen, reducir márgenes y ofrecer descuentos para acelerar la rotación.

El fenómeno se advierte particularmente en la merluza, donde aparecen promociones de tres kilos y precios inferiores para productos congelados. La oferta abundante parece estar ayudando a contener el valor minorista, aunque la cadena también incluye transporte, procesamiento, frío, comercialización e intermediación.

El caso de los crustáceos obliga a ser todavía más cuidadoso. El IPI mostró un aumento de 2.786,8% en julio y los desembarques de langostino crecieron 121% en los primeros siete meses, pero los precios minoristas no cayeron en esa misma magnitud.

Esto ocurre, entre otras razones, porque buena parte de la producción pesquera tiene destino exportador. De hecho, entre enero y agosto las exportaciones argentinas de crustáceos congelados alcanzaron US$756 millones, 77% más interanual.

El pescado gana terreno, pero no reemplaza a todas las carnes

La fotografía de septiembre muestra que la merluza no desplazó al pollo ni a las promociones de cerdo como proteína económica. Su ventaja aparece sobre todo frente a la carne vacuna: un filet de $13.000-$14.000 puede quedar varios miles de pesos por debajo de cortes habituales de parrilla o de churrasco.

La mayor oferta pesquera, por lo tanto, parece haber generado un abaratamiento relativo más que un derrumbe general de precios. El pescado también aumentó desde 2023, pero su incremento reciente fue mucho menor que el registrado en numerosas carnes.

La clave está en el precio por kilo y en las promociones. Los $32.000 por tres kilos de merluza de El Timón, equivalentes a $10.667 por kilo, acercan al pescado a la carne picada y lo colocan por debajo de muchos cortes vacunos.

Para las familias del Gran La Plata, el cambio puede ser relevante: la merluza pasó a competir de manera más directa por el presupuesto semanal, no tanto porque sea la proteína más barata, sino porque la brecha con la carne vacuna se redujo y las promociones por volumen hicieron más accesible su compra.