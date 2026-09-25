El "prende y apaga" de Edelap sigue en Villa Del Plata: otro corte de luz y van...

El drama de los cortes de luz no tiene freno en La Plata y más vecinos se quedaron sin servicio este viernes. El "prende y apaga" de Edelap le volvió a tocar a Villa del Plata, desde donde aseguran que son "abonados" a los apagones ya que los sufren todas las semanas, por eso apuntan la bronca a la empresa prestataria.

"Nuevamente en Villa del Plata sin luz. No avisan, te cortan la luz cuando quieren y nuevamente impacta sobre mi trabajo", sostuvo Julieta, que se comunicó a través del WhatsApp de EL DIA (+5492214779896. La interrupción del suministro ocurrió pasadas las 7 de la mañana, pero denuncian que así viven desde hace tiempo. "Por ejemplo ayer se cortó dos veces a la tarde. Es imposible vivir así", sostuvo.

Tal como viene informando este diario, esa zona de Ensenada viene sufriendo permanentes cortes de luz, por lo que la bronca contra Edelap va en aumento. Lo cierto es que son varias las zonas de la Región en donde sufren las fallas del servicio eléctrico, que quedó en el ojo de la tormenta tras el apagón que afectó a gran parte de la zona norte platense aquel 17 de agosto, producto del incendio de la Subestación de Tolosa, que aún espera por una respuesta acerca de cuáles fueron los motivos por los cuales se prendió fuego.

Por caso, esta semana hubo quejas de cortes de luz de comerciantes y vecinos en inmediaciones de diagonal 73 y calle 56, donde distintos usuarios aseguran que permanecieron sin servicio desde el miércoles y hasta ayer jueves. Según uno de los comerciantes afectados, el apagón alcanzó al sector comprendido entre las calles 55 y 57 y entre 9 y 11, además de la zona cercana a diagonal 73.

“Soy comerciante y estoy sin luz desde hace una hora y Edelap no da señales de vida”, expresaba un vecino que se comunicó con este medio para hacer visible el reclamo. La interrupción del servicio generó especial preocupación entre los comercios de la zona, ya que el corte afectó el normal desarrollo de la actividad durante la jornada y había temor de que pueda comprometer el funcionamiento de equipos eléctricos y sistemas de cobro.

Además, a principios de esta semana en Los Hornos la interrupción del servicio afectó a la zona de 58 y 137. La falta de luz comenzó pasadas las 11 de la mañana del lunes, derivando en múltiples inconvenientes cotidianos que motivaron la apertura del reclamo Nº 9994711. A este escenario se sumó lo acontecido sobre la calle 71 entre 140 y 141 (vereda impar), donde los vecinos sufrieron la interrupción de la energía a partir de las 14. Según relataron los propios damnificados, el corte estuvo precedido por una fuerte explosión y un gran estruendo en la cuadra, atribuido al posible desperfecto de un transformador. Ante las consultas, desde Edelap explicaron que “se produjo una salida de servicio que afecta la zona” y aseguraron que “personal técnico trabaja para normalizar el suministro en el menor tiempo posible”.

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