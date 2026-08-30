El punto débil de la escuela: más horas de clase en Primaria, pero persisten las dificultades en Matemática

Aunque la extensión de la jornada escolar avanzó con fuerza en los últimos años, esa mayor cantidad de horas de clase no fue acompañado -al menos hasta ahora- por mejoras equivalentes en los aprendizajes, especialmente en Matemática. Esa es una de las conclusiones que se desprenden del último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano (CEA-UB), que dirige Alieto Guadagni.

En el “Panorama del nivel educativo primario en Argentina”, firmado por el subdirector del CEA, Francisco Boero, se advierte que, si bien en los últimos años aumentó considerablemente el porcentaje de estudiantes de Primaria alcanzados por la Jornada Escolar Extendida/Completa (JE/JC), son “apenas 42 de cada 100 los alumnos que poseen dicho beneficio, una cifra que se encuentra lejos de la establecida legalmente”.

Cabe recordar que en diciembre del 2006 se sancionó la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, cuyo artículo 28 establece que las escuelas primarias deben ser de jornada extendida o completa. Su meta es asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje, con especial hincapié en Lengua y Matemática.

Para Boero, “es necesario cumplir con la ley lo antes posible y de esta manera garantizar mayor tiempo de clases para mejorar el nivel educativo de los niños, el cual no demuestra grandes avances desde hace años”, tal como evidencian los resultados de las últimas evaluaciones nacionales e internacionales”.

Aún cuando a partir de marzo de 2023, tras el anuncio de la implementación de una hora más de clases en escuelas estatales de la mayoría de las jurisdicciones del país, se produjo un notable incremento en las horas de clase, ese aumento no estuvo acompañado (hasta el momento) por mejoras equivalentes en los rendimientos.

Para el año pasado, el 41,6 por ciento de los estudiantes contaba con escolarización extendida o completa, cifra muy superior a la correspondiente al año anterior (20,4 por ciento) y a la del año 2011, que era de apenas el 8,9 por ciento. Entre 2011 y 2025, el incremento de la cobertura fue del 367 por ciento. No obstante, este promedio nacional encubre diferencias según el sector de gestión y las jurisdicciones del país que se miren.

Por ejemplo, en el año 2011 en el nivel primario del sector de gestión estatal se beneficiaban con la JE/JC el 8 por ciento de los estudiantes, mientras que en el sector de gestión privada lo hacía el 11,5 por ciento, pero hacia el año 2025 ocurre que el 48,0 por ciento de los estudiantes de gestión estatal se beneficiaban de la JE/JC, mientras que en el sector de gestión privada lo hacía el 24,2 por ciento. Es decir que en los últimos catorce años el sector de gestión estatal aumentó proporcionalmente la cantidad de alumnos con JE/JC en un 500 por ciento, alcanzando y superando en proporción al sector de gestión privada, que en el mismo período aumentó la cobertura en un 110%, al pasar del 11,5% al 24,2%. El incremento, no obstante, se concentró principalmente entre 2024 y 2025.

Al analizar por división territorial, se observa que Santa Fe y Chaco son las provincias con mayor porcentaje de alumnos que cuentan con JE/JC, alcanzando en el año 2025 el 99 por ciento del total; seguidas por Córdoba con el 82 por ciento.

En la Provincia, el 65,3% de los alumnos de las primarias estatales bonaerenses cuenta actualmente con jornada extendida o completa, un porcentaje que supera ampliamente el promedio nacional (48%). En el Conurbano, la cobertura alcanza al 70,2% de los estudiantes. En 2015, hace ya más de una década, esas cifras eran del 5,9% y del 4,9%, respectivamente.

En el otro extremo se encuentran las provincias de San Luis, Neuquén y Santa Cruz, en donde menos del 5 por ciento de los alumnos del nivel primario estatal cuentan con JE/JC.

También se advierten grandes diferencias al examinar el mismo indicador referido al nivel primario de gestión privada, donde la provincia de Santa Fe es la que encabeza el listado con el 99,1% de la cobertura de JE/JC, seguida por la ciudad de Buenos Aires con el 46,7 por ciento, en tanto que las provincias de Jujuy y La Pampa son las que menor porcentaje presentan con cifras inferiores al 2 por ciento. En la Provincia es del 15,3% y en el Conurbano, del 15,2%.

Deuda en los aprendizajes

Sin embargo, el mayor tiempo en las aulas no se traduce todavía en mejoras equivalentes en los aprendizajes. Los resultados de las pruebas Aprender 2025 indican que el 24,1% de los alumnos de sexto grado de las escuelas estatales bonaerenses se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, una proporción prácticamente idéntica al promedio nacional, del 24%.

El contraste aparece al comparar con otras jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, el porcentaje de alumnos estatales con bajos desempeños en Matemática fue del 13,5%, mientras que en Córdoba alcanzó el 17,2%. En el extremo opuesto se ubicaron Chaco, con el 34,4%, y Tucumán, con el 32,4%.

Los resultados también muestran diferencias entre el sector estatal y el privado. En todo el país, el 24% de los estudiantes de escuelas estatales quedó por debajo del nivel básico en Matemática, mientras que esa proporción desciende al 9,7% en las escuelas privadas. Mientras que solo el 10,8% alcanza un nivel de desempeño avanzado, menos de la mitad del 26,7% registrado en el sector privado.

El cuadro mejora en Lengua, donde los alumnos con nivel avanzado (25,9%) en el sistema público superan a los que no alcanzan los conocimientos básicos (6,2%). En el ámbito privado, son 51,5% y 1,5%, respectivamente.

Del informe del CEA surge que ampliar el tiempo escolar constituye una herramienta importante para mejorar la calidad educativa y reducir desigualdades, pero se advierte que el desafío no pasa únicamente por sumar horas de clase. Los resultados de Aprender muestran que Matemática continúa siendo uno de los principales puntos débiles del sistema educativo, incluso en jurisdicciones como Buenos Aires, donde la jornada extendida avanzó más rápidamente que en el promedio nacional.