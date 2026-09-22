El reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols exhibirá en Berisso el cáliz para el Papa León XIV

Durante el desarrollo de la cuadragésima novena edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, el prestigioso platero argentino Juan Carlos Pallarols arribará a Berisso para exhibir la copa sagrada confeccionada de manera exclusiva para el Papa León XIV. El evento central está programado para este domingo 27 de septiembre a partir de las 14.30 horas.

El escenario dispuesto para esta singular exposición será la tradicional carpa instalada en el predio del Parque Cívico. Allí, la comunidad y los vecinos de la Región podrán apreciar de cerca el trabajo minucioso del maestro artesano. Lejos de ser una simple muestra estática, la propuesta comunal incluye una interacción directa con la obra en proceso.

Según anticiparon los organizadores de la festividad, el público presente contará con el privilegio de involucrarse de manera activa en la elaboración del objeto de platería. Los visitantes tendrán a su disposición las herramientas necesarias para efectuar su propio cincelado sobre el metal y ser parte del diseño final.

Esta dinámica interactiva busca transformar la creación material en una gran experiencia colectiva, con el objetivo de que cada persona deje una huella simbólica en el obsequio que luego emprenderá su viaje hacia las manos del Sumo Pontífice.

Frente a esta oportunidad histórica, las autoridades extendieron una invitación abierta a todos los vecinos para conocer de cerca la pieza y sumarse a un momento único de trascendencia internacional.