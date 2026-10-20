El Súper Cartonazo por $6.000.000 ya tiene a su primera ganadora

El Súper Cartonazo por 6 millones de pesos ya tiene a su primera ganadora, Gabriela Fernanda Alonso, una lectora de Tolosa que por ahora se está quedando con la totalidad del suculento pozo acumulado. Cabe recordar que todavía hay tiempo de jugar y quienes completen todos los números deben acercarse al diario EL DIA antes de las 17 horas.

El juego semanal del diario EL DIA reparte un premio enorme debido a que quedó vacante en las semanas anteriores. Este mediodía, tras completar su cupón de la suerte, Gabriela Fernanda se acercó a nuestras oficinas para corroborar su cartón y adjudicarse el premio.

Al ser la única ganadora, al menos por ahora, se está acreditando el pozo total. No obstante, los participantes tienen tiempo de jugar y ganar hasta las 17. En caso de surgir más ganadores el premio será repartido en partes iguales.

En medio de la algarabía por completar su tarjeta, la vecina de Tolosa contó que "jugué siempre al Súper Cartonazo, desde que salió". "Primero empecé jugando con mi mamá y luego seguí yo. Es un clásico de la Ciudad", dijo. Y añadió: "Son muchos años jugando y esta vez pude acertar todos los números".

En cuanto al premio, constituido en un pozo acumulado, expresó que "voy a pagar deudas y a reponer mi celular que se me dañó hace unos días". "Seguramente, además, nos daremos algún gustito. Lo aprovecharé bien junto a mi pareja y mi madre", comentó.

Los números que se publicaron este martes 20 de octubre:

Cómo jugar al Súper Cartonazo

Una vez que tengan el nuevo cartón, los lectores deberán controlar los números que aparecen en el diario impreso y en eldia.com desde el viernes y hasta el martes siguiente. El objetivo es completar los 15 números de la tarjeta dentro del período establecido para la jugada.

Si hay más de una persona que haya completado el cartón con los 15 aciertos, el pozo se repartirá en partes iguales, de acuerdo con las condiciones del juego. Para acreditar el premio, quien gana debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta en las oficinas de EL DIA, en Diagonal 80 Nº 815