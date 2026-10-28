El Súper Cartonazo quedó vacante y el próximo pozo será de $2.000.000

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y el premio trepó a $2.000.000 para la nueva ronda, luego de que ningún participante lograra completar los 15 aciertos necesarios.

La mecánica del juego mantiene una fórmula sencilla: cada jueves se entrega gratis un nuevo cartón junto con el ejemplar impreso. La tarjeta contiene 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, que deben cotejarse con las tandas difundidas diariamente desde el viernes hasta el martes siguiente.

El pozo crece cuando la ronda termina sin que aparezca una tarjeta ganadora. Para acreditar el premio, quienes completen el cartón deben comunicarse al 412-0101 y presentarse con el cupón y el DNI en la redacción de EL DIA, situada en diagonal 80 Nº 815. El trámite permite verificar los datos y confirmar la validez de la tarjeta ganadora. Si más de un participante logra los 15 aciertos, el dinero se divide en partes iguales entre los ganadores, de acuerdo con las reglas del juego.