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La Región

El Súper Cartonazo quedó vacante y ya acumula un pozo de $3.000.000: el jueves sale la próxima tarjeta

Por Redacción

El Cartonazo de Diario EL DIA quedó vacante y ahora acumula un premio de $3.000.000 para la próxima ronda. La nueva tarjeta estará disponible junto a la edición impresa de este jueves. 

La jugada de esta semana cerró hoy y al no registrarse ganadores con los quince aciertos, se suma otro millón de pesos al pozo en juego, tal como establece el reglamento para estos casos.

Cómo jugar al Cartonazo de EL DIA

La dinámica para participar y aspirar al pozo millonario se mantiene simple y accesible para todos los lectores. Todos los jueves, junto con el diario, se entrega de manera gratuita la nueva tarjeta que contiene un total de 15 números distribuidos entre el 00 y el 89. A partir del viernes y hasta el martes siguiente, se publican diariamente en las páginas de papel y en eldia.com las tandas de números que los participantes deben cotejar con su cupón.

El mecanismo de acumulación es uno de los grandes atractivos: cuando una ronda no tiene un ganador con el cartón lleno antes del límite estipulado de los martes por la tarde, el pozo no se pierde, sino que se suma al siguiente sorteo. 

Quien reúna los 15 aciertos, el martes debe comunicarse al 412-0101 y presentarse con su DNI y la tarjeta ganadora en diagonal 80 Nº 815 para verificar sus datos.

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