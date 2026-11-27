El Tren Roca ramal La Plata registra demoras en su circulación como consecuencia de un tren de carga detenido en City Bell, un episodio que generó un arrastre operativo sobre las vías y altera los tiempos habituales de viaje de miles de pasajeros que se trasladan entre la capital bonaerense y distintos puntos del recorrido.

Si bien el inconveniente se originó a partir de la detención de una formación carguera a la altura de City Bell, este tipo de situaciones suele repercutir de manera inmediata en la diagramación y frecuencia del servicio de pasajeros, provocando esperas adicionales en andenes y demoras en el avance de las formaciones.

Recomendaciones para quienes viajan

Ante el escenario de demoras en el corredor platense, quienes utilicen el tren para desplazarse por la región o hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires deberán contemplar márgenes extra en sus horarios de salida y llegada.

Asimismo, se sugiere verificar el estado actualizado del servicio en los canales oficiales antes de dirigirse a las estaciones —incluidas las cabeceras y paradas intermedias como City Bell y La Plata— o evaluar alternativas de transporte en caso de necesitar cumplir con horarios estrictos.