El Tren Roca no llega a La Plata por una falla eléctrica en Villa Elisa

El servicio del Tren Roca que une a La Plata con la Capital Federal comenzó a circular con interrupciones después sufrir demoras y servicio limitado al reportar problemas eléctricos en Villa Elisa.

En base la información brindada por Trenes Argentinos, el ramal circulaba entre las estaciones de Constitución y Quilmes por una "falla en el sistema de alimentación eléctrica" en la estación de Villa Elisa, que le impide llegar a la Ciudad.

La falla que afecta al Tren Roca se debe a que los cables aéreos instalados sobre las vías que transmiten energía eléctrica al ramal no funcionan con normalidad en el barrio platense.