El Tren Roca de La Plata circula limitado por problemas técnicos en Tolosa

El servicio del Tren Roca que une La Plata con la Capital Federal circula con demoras y recorrido limitado tras registrar fallas técnicas a la altura de Tolosa.

En base la información brindada por Trenes Argentinos, el ramal circula entre las estaciones de Constitución y La Plata dado que no hubo ningún tipo de accidente o colisión con algún vehículo. Sin embargo, las demoras se hicieron presentes en la estación Tolosa y aún se desconocen los motivos oficiales que llevaron a que el tren no pueda transitar con normalidad.

Los usuarios comenzaron a manifestar su descontento en las redes sociales por las demoras del Tren Roca y lamentaron que el ramal circulase “a paso de hombre” cuando se aproximaba a la estación Tolosa. Hasta el momento, se desconoce cuándo volverá a circular con normalidad.