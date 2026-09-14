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La Región

El Tren Roca de La Plata circula limitado por problemas técnicos en Tolosa

Por Redacción

El servicio del Tren Roca que une La Plata con la Capital Federal circula con demoras y recorrido limitado tras registrar fallas técnicas a la altura de Tolosa.

En base la información brindada por Trenes Argentinos, el ramal circula entre las estaciones de Constitución y La Plata dado que no hubo ningún tipo de accidente o colisión con algún vehículo. Sin embargo, las demoras se hicieron presentes en la estación Tolosa y aún se desconocen los motivos oficiales que llevaron a que el tren no pueda transitar con normalidad.

Los usuarios comenzaron a manifestar su descontento en las redes sociales por las demoras del Tren Roca y lamentaron que el ramal circulase “a paso de hombre” cuando se aproximaba a la estación Tolosa. Hasta el momento, se desconoce cuándo volverá a circular con normalidad.

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