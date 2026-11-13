El Tren Roca funciona con servicio limitado por un accidente en Tolosa

El servicio de la Línea Roca, correspondiente al ramal La Plata, circula este viernes con recorrido limitado entre las estaciones Plaza Constitución y Tolosa, a raíz de una colisión con una persona ocurrida a la altura de la localidad platense.

Según el parte oficial difundido a las 19:46, el incidente obligó a interrumpir de manera preventiva la llegada de las formaciones hasta la cabecera de la capital bonaerense, afectando el regreso a casa de cientos de pasajeros en plena hora pico vespertina.

Por el momento, los trenes operan únicamente en el tramo comprendido entre Constitución y Tolosa en ambos sentidos, mientras trabajan en el lugar los servicios de emergencia y personal ferroviario para asistir la situación y realizar las pericias de rigor. Se aguarda la liberación de las vías para restablecer el cronograma habitual hasta la estación La Plata.