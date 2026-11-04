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La Región

El Tren Roca La Plata, con demoras tras un accidente

Por Redacción

Los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes habían funcionado con recorridos limitados por un incidente ocurrido en Wilde. El servicio se normalizó cerca de las 15.

Los servicios del Tren Roca registraron demoras y modificaciones este miércoles por una colisión con una persona en la localidad de Wilde. Como consecuencia del incidente, los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes funcionaron con recorridos reducidos y afectaron a los pasajeros.

Según informó la empresa Trenes Argentinos, el ramal hacia la capital bonaerense circuló de manera limitada entre Berazategui y La Plata, mientras que el ramal Bosques vía Quilmes realizó un recorrido corto entre Berazategui y Bosques.

La interrupción parcial se debió al incidente ocurrido en Wilde. Finalmente, cerca de las 15 se restablecieron los recorridos habituales, aunque los servicios registraron demoras durante la normalización.

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