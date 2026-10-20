El Tren Roca sumará servicios nocturnos especiales por los shows de BTS en La Plata

Con motivo de los tres multitudinarios shows que la banda surcoreana BTS brindará en el Estadio Único los días miércoles 21, viernes 23 y sábado 24 de octubre, Trenes Argentinos dispondrá un esquema con servicios nocturnos especiales en el ramal La Plata del Tren Roca para facilitar el traslado de los miles de fanáticos que asistirán al evento.

Las formaciones adicionales circularán únicamente entre las estaciones cabecera (La Plata y Plaza Constitución), permitiendo garantizar el retorno del público una vez finalizadas las presentaciones de la gira mundial “ARIRANG Tour”.

El operativo de transporte ferroviario funcionará con salidas programadas tanto desde la Capital Federal como desde la Ciudad en los siguientes días y horarios. El miércoles 21 y viernes 23 habrá salidas desde Plaza Constitución a las 21:51 y a las 23. Las salidas desde La Plata serán a las 23:30, 00:00 y 00:30.

Por su parte, el sábado 24 habrá salidas desde Plaza Constitución a las 21:55 y a las 23. Asimismo, el Tren Roca partirá desde la Ciudad a las 23:30, 00:00 y 00:30.

Desde Trenes Argentinos remarcaron la importancia de contar con la tarjeta SUBE registrada y con saldo suficiente para evitar demoras en los molinetes de las estaciones. Además, se aconseja a los asistentes planificar la salida del estadio con antelación debido a la alta concentración de gente que se prevé en los alrededores de 25 y 32 al término de cada concierto.